Tizenegy intézményében várja a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) a leendő kilencedikes diákokat; a részletekről az intézmény Fokos utcai központjában beszélt Szilágyi Sándor főigazgató és Tirpák Zsolt kancellár kedden sajtótájékoztatón. Elhangzott: az általános iskolák végzősei 2022 decemberéig jelentkezhettek írásbeli felvételi vizsgára, ami a DSZC két tagintézményében, a Mechwart András- és a Bethlen Gábor-iskolákban feltétele a bejutásnak. Összesen 454-en vizsgáztak, a szakképzési centrum többi oktatási intézményében pedig a hozott pontok számítanak majd a felvételi eljárásban. A Bethlen Gábor-szakközépiskolában szóbeli is lesz február közepe és március közepe között a leendő kilencedikes diákok számára.

Szilágyi Sándor főigazgató kiemelte, hogy minden diák, aki a szakképzést választja, az első tanítási naptól kezdve ösztöndíjban részesül, a duális képzésben pedig akár 100 ezer forintot kaphatnak a tanulók.

A február 21-ig jelentkező fiataloknak 18 ágazatban összesen körülbelül 2400 férőhelyet hirdettek, ami több mint 70 szakmát jelent. Kiemelkedő ágazat a gépészet, elektronika és elektrotechnika. – Ezek az ágazatok a gazdasági igények és a debreceni vállaltok tevékenysége miatt is kiemelkedőek – jegyezte meg a főigazgató. Hangsúlyozta azt is, hogy a DSZC rendszere nemcsak a beiskolázásról, hanem a karrierút felvázolásáról is szól. Ezt támogatja az okleveles technikusképzés, ami öt ágazatban segíti az egyetemre jutást.

Az intézmény a felnőttképzésben is széles szakmai kínálatról gondoskodik, a februárban induló keresztféléves képzésre beiratkozók számára szinte minden szakmát meghirdettek.

A centrum idei munkatervéről Tirpák Zsolt kancellár beszélt.

Mindig tanulni vágyni: a célunk, hogy ezzel a gondolattal azonosuljanak a szakképzésbe jelentkezők. A DSZC szakmákat ad, de olyan ipari környezetben élünk, ahol a ma tudása holnap már nem tudás

– fejtette ki. A tervek szerint a következő három-négy évben a jelenlegi 11 ezerről 15 ezerre emelnék a szakképzésben részt vevők számát. Szándékukban áll az is, hogy ebben az évben tovább erősítsék a kapcsolatot a diákokkal a pályaorientációs programok szervezésével.

Kedv a karrierhez

Tirpák Zsolt szavai szerint a szakképzés népszerűsítésére a régióból csaknem 1200 pedagógust szeretnének elérni az általános iskolákból, valamint 2600 tanulót, akiknek élményeket is biztosítanának a tudatos pályaválasztáshoz. A vállalati partnerek közreműködésével újraértelmeznék a gyár fogalmát is, ami mára a régi jelentésétől eltérően a mesterséges intelligencia és az innováció színtere. Nagy hangsúlyt fektetnek a felnőttképzésre: a szakképzési centrumnak összesen száz oktatója vesz részt idén vállalati továbbképzésben, ők üzemi környezetben a vállalati kultúra és technológiai fejlődés újdonságaival ismernek meg. A karriertámogatási programban a diákok idén is az előttük álló két utat; a felsőoktatást és a vállalati környezet megismertetését tűzik ki célul.

A kancellár beszélt azokról az infrastrukturális fejlesztésekről is, melyek a DSZC idei tervei között szerepelnek, többek között az Irinyi- és a Beregszászi- iskolákban, épül a Mechwart-kollégium, de beszélt a Gáborjáni utcán található járműipari központról is, ami a régi Brassai-telephelyen az elektronika, a gépészet modern oktatói helyszíne.

SZD