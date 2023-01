Halálos áldozatokkal járó lincselések a közösségi médiában terjedő rémhírek miatt, több százezer forintos lopás az önmagukat csomagküldő cégnek kiadó adathalász csalók trükkjeivel, és banki ügyintézőnek álcázott szélhámosok ámokfutása – ezekkel az esetekkel olvasóink is találkozhattak a közelmúltban a Hajdú Online hírfolyamán. Egy új, elsősorban fiatalokat célzó nemzetközi programnak köszönhetően a jövőben sokkal kevesebb esélyük lesz az efféle bűnözőknek és az álhírgyárosoknak arra, hogy visszaéljenek pénzünkkel, jóhiszeműségünkkel. A Média Detektív nevű programról a debreceni kötődésű szakmai vezető, Kenyeres Attila beszélt a Haonnak.

Kenyeres Attila

Forrás: Napló-archív

Négy nyelven, több generációnak

Az internet és a digitális technológia révén soha nem volt még lehetőség az emberiség történelmében ilyen nagy mennyiségben és ilyen gyorsan álhíreket és átveréseket terjeszteni

– szögezte le szakember, aki szerint kiemelten fontos a lakosság médiatudatosságának és kritikai érzékének fejlesztése, lehetőleg minél fiatalabb korban. Ezt a célt tűzte ki a Média Detektív nemzetközi projekt. – A kétéves programban a magyarországi, szlovákiai és romániai magyar civil szervezetek olyan tananyagokat dolgoznak ki, amelyeket iskolákban órai keretek közt és más jellegű foglalkozásokon – pedagógusok és ifjúságsegítők közreműködésével – is alkalmazni lehet az álhírek és átverések felismerésére – fejtette ki. Kiemelte, ezek a tananyagok – köztük a videók és kvízjátékok is – ingyenesen elérhetőek lesznek mind a három ország nyelvén, valamint angolul.

A projekt részeként kutatást is végeznek a három ország fiataljai körében arról, milyen szintű tudatossággal rendelkeznek az álhírek és átverések esetében, melyek azok a képességek, amelyek fejlesztésére a jövőben még további szükség lenne. A programban Magyarországot a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület, Szlovákiát a TANDEM nonprofit szervezet, Romániát a Partiumi Ifjúságért és Hallgatókért Egyesület képviseli. A projekt részletein jelenleg is dolgoznak a szakemberek, a szakmai vezető szerint néhány hónap múlva a nagyközönség számára is elérhető lesz az Erasmus+ támogatásával megvalósuló Média Detektív-program.

SZD