Az elmúlt időszakban még a nehézségek ellenére is volt lehetőség az előrelépésre a bihari térség legnagyobb városában. Sok más mellett elmondható, hogy immár elérhető a készpénzfelvétel a berettyószentmártoni városrészen is; MR készülékkel gazdagodott a helyi kórház; továbbá a végéhez ért a Nefelejcs utcai közösségi ház, a Béke utcai önkormányzati bérlakások, valamint az inkubátor beruházása. Az elmúlt időszakról, és az idei év terveiről Muraközi István polgármesterrel beszélgettünk.

A város első embere elmondta: a Covid sújtotta időszakot követően a város 2022-ben a szomszédságunkban dúló háború nehézségeivel küzdött meg. Kitért arra is, hogy az önkormányzat képviselő-testületét veszteség érte, 2022 decemberében képviselőtársuk, Vitányi Ferenc elhunyt, a polgármesteri hivatal ezúton is vigasztalódást kíván a családnak.

Visszatérnek a megszokott hétköznapok

A háborús nehézségek egészen a negyedik negyed évig nem árnyékolták be a hétköznapokat a településen, hiszen tavasztól őszig minden programot megtarthattak; mi is ott lehettünk többek között a Bihari Számadó Napokon, tudósíthattunk a jubileumi 10. Bihari Mézes Napról, de ott voltunk az ünneplő berettyóújfaluiakkal több faültetés és padavatás alkalmával is. Ősz végéig a kisebb fejlesztések is jó ütemben valósultak meg. A gondok a fűtési időszakban kezdődtek, az önkormányzat pedig még időben, gyakorlatilag az elsők között reagált a helyzetre egy takarékossági intézkedési tervet elfogadásával október elején.