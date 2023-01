A koronavírus-járvány két éve után 2022-ben az orosz–ukrán háború közvetlen és közvetett negatív hatásai jelentettek kihívást nemcsak a Magyar Kormány, de az önkormányzatok számára is. Az elszabaduló rezsiárak miatt szinte mindenhol takarékossági intézkedéseket kellett bevezetni. Tiba István, a Hajdú 6-os választókerület országgyűlési képviselője szerint a településvezetők nagy többsége egyelőre jól tudja kezelni a helyzetet, de állami segítségre így is szükség lesz. Mindezek mellett pedig cél, hogy a tervezett projektek az ütemezések szerint haladjanak.

Az elmúlt tizenkét év egyik legnehezebb évét tudhatjuk magunk mögött. Mik voltak a kitűzött célok, hogyan sikerült ezeket megvalósítani?

Az országgyűlési választásokat követően is az volt a célunk, hogy folytassuk a megkezdett közös munkát a választókerület településeinek polgármestereivel és képviselő-testületeivel. Ez tíz település közül kilenccel működött és működik is. A körülményeket azonban nehezítette a szomszédban dúló háború, amelynek hatásai nemcsak az önkormányzatokat, de a lakosságot is érintik. Mindenki láthatja, és tapasztaljuk, hogy a Kormány által ellenzett európai uniós szankciócsomagok nem váltották be a hozzájuk fűzőtt reményeket, ezek negatív következményei pedig hatással vannak mindenkire. Szükségessé vált, hogy ezek elhárítására, mérséklésére megoldásokat keressünk a polgármesterekkel.

A legfontosabb cél az, hogy az intézmények működőképesek maradjanak, a nehéz helyzetbe kerülő és rászoruló lakosokat pedig lehetőségeihez mérten segítse a helyhatóság. Mindezek mellett megállapodtunk abban is, hogy bármilyen nehezek a körülmények, a fejlesztésekről nem mondunk le! Lehetőség szerint tartjuk azt a fejlődési ütemet, amely az elmúlt években megszokottá vált a választókerületben. Természetesen ezeket nem egyszerű összehangolni, de a hozzám tartozó tíz településből kilencnél az a tapasztalatom, hogy nagyon felelősségteljesen igyekeztek a rezsikiadásaikon csökkenteni az önkormányzatok.

Ez alatt azt értem, hogy nem egyszerűen bezártak intézményeket „költségcsökkentés” címszó alatt, hanem tételesen kiszámolták, hol és hogyan tudnak spórolni úgy, hogy a szolgáltatások minősége egy bizonyos szint alá ne kerüljön. Mindazonáltal egyértelmű, hogy szükség van a Kormány segítségére – amit mi képviselők is jeleztünk több alkalommal -, ezért ült le tárgyalni valamennyi településvezetővel Balla György kormánybiztos. Ennek eredményeként megjelent az a kormányrendelet, mely alapján 800 ezer forint és 450 millió forint közötti támogatásban részesül a választókerületemben lévő 10 település.

Ahogy utalt rá, nem csak az önkormányzatokat, de a lakosságot is érintik a gazdasági nehézségek.

Akik eddig is nehezen tudták élni életüket, azoknak most még nehezebb, hiszen az infláció miatt drasztikusan emelkednek többek között az élelmiszerárak. Egyértelmű, hogy ők segítségre szorulnak! Nagyon fontos most, hogy figyeljünk egymásra, segítsék az emberek a rászoruló hozzátartozóikat, embertársaikat, de ugyanúgy segítsenek az önkormányzatok, a karitatív szervezetek és az egyházak. Szerencsére a választókerületben azt tapasztalom, hogy az önkormányzataink ennek is meg tudnak felelni, amiért köszönettel tartozom a polgármestereknek. Ez egy olyan év volt – olyan nem várt kihívásokkal – amilyen korábban még nem volt. Most mindenkinek az a feladata, ahol tud, segítsen!

Olyan időszakot élünk, amikor minden embernek még inkább közösségi emberré kell válnia, és segítenie kell azokat a kezdeményezéseket, amelyek célja, hogy egy-egy közösség működőképes és életképes maradjon.

Visszatérve a fejlesztésekhez. Decemberben több uniós pályázatban eredmény született.

A háború okozta nehézségek leküzdésével párhuzamosan egy másik harc is zajlott, mégpedig az Unióval a hazánknak jogosan járó fejlesztési és helyreállítási forrásokkal kapcsolatosan. Magyarország teljesített minden olyan vállalást, amelyet az Európai Unió feltételként szabott ezen pénzösszegek rendelkezésre bocsátásáért, így most már minden akadály elhárult. Nem véletlenül hirdette ki nemrég számos TOP Plusz pályázat eredményét a vármegyei önkormányzat. A legkisebb településtől egészen a legnagyobbakig, mindenkinek lett sikeres pályázata. Tehát az a fejlődés, amit elképzeltünk, folytatódni fog. Balmazújváros kivételével – ahol van olyan projekt az előző uniós finanszírozási ciklusból, amit még el sem kezdtek – valamennyi választókerületi önkormányzat be tudta fejezni fejlesztéseit, le tudta zárni a pályázatait.

Hogyan látja a választókerület gazdasági fejlődésének a jövőjét?

A választókerület jövőjét két fontos beruházás is alakíthatja a jövőben. Az egyik a BMW-gyár építése, amely szerencsére a tervezett ütemben halad. Ráadásul nemrég a német cégcsoport bejelentette, hogy egy akkumulátorgyártó üzemet is létrehoznak az épülő debreceni egység mellett, mellyel további 500 munkahelyet teremtenek. A működését majd 2025-ben kezdi meg a BMW-gyár, de a beszállítói már megjelentek a környező településeken, például Hajdúböszörményben. Itt elkészült az ipari park első üteme, amely gyakorlatilag már be is telt, javarészt még helyi vállalkozásokkal. A városvezetéssel a következő feladatunk az, hogy a BMW-beruházás kapcsán újonnan megjelent igényeket a város ki tudja elégíteni, tehát az ipari területeket bővíteni kell. Ennek a folyamata elkezdődött.

Ha a város fejlődését nézzük, akkor elmondható, hogy az a jövőben is biztosított, hiszen Kiss Attila polgármester a napokban több nyertes pályázat tanúsítványát is átvehette, melyek összege több milliárd forint. Tehát a fejlődés megy tovább! De vannak még megoldatlan kérdések, mint a Hajdúkerületi Székház felújítása, amit magam is szívügyemnek tekintek. Sajnos a következő évi költségvetés erre nem ad lehetőséget, de célomként tűztem ki, hogy minél hamarabb forrást találjunk rá és orvosoljuk a problémát legkésőbb 2026. végére.