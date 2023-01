Csütörtök délelőtt ült össze idén először Debrecen közgyűlése. Az ülésen kilenc napirendi pontot tárgyaltak, melyek között szerepelt ingatlanok ingyenes használatba adása, településrendezési eszközök módosítása és a januárban újranyitott posták működtetéséhez szükséges fedezet elfogadása.

Debrecenben 2022 októberében 26 postai szolgáltatóhely működött, melyek napi átlagos ügyfélforgalmának elemzése alapján 12 szolgáltatóhely szüneteléséről döntött akkor a Magyar Posta. Ezek között több olyan is volt, melyek esetében könnyen és gyorsan megközelíthető másik posta hiányában a szünetelés jelentős hátrányt okozott a szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság részére. Közölük a legnagyobb átlagos ügyfélforgalmat a Jánosi utcai és a Galamb utcai posták bonyolították le. Az Önkormányzat 2024. június 30. napjáig szerepet vállal a posták működési költségeinek finanszírozásában. Ennek eredményeként a két említett szolgáltatóhelyet újranyitották ez év elején. Az ellentételezésre mintegy nettó 97 és fél millió forint fedezetet nyújt Debrecen önkormányzata.

Megítélésünk szerint, a város szerkezetét és lakosságát figyelembe véve, meglehetősen aránytalanul és hátrányosan érintette a debrecenieket a Magyar Posta döntése. Ez a város számára elfogadhatatlan. Két posta újranyitását el tudtuk érni, de csak azzal a feltétellel, ha az önkormányzat állja ezek működési költségeinek felét a következő másfél évben

– fogalmazta meg az előterjesztéssel kapcsolatban Papp László (Fidesz-KDNP). Hozzátette: a tárgyalásokat folytatják az állami szolgálatóval, mert a város nem engedheti meg magának, hogy ilyen kiadásokat magára vállaljon, ez ellen hosszútávon megoldást kell találniuk. Ahol pedig érzékenyen érintették a lakosokat a bezárások, ott postapontok létrehozását kezdeményezik. Mándi László (Momentum) hozzászólásában úgy fogalmazott: arcpirító visszaélés a Magyar Posta részéről, hogy ilyen feltételekkel nyit újra postát. A képviselő kérdésére Papp László elmondta: a másfél éves időtartamot az állami szolgáltató szabta feltételül. Kőszeghy Csanád Ábel (Jobbik) érdeklődött, hogy tíz ideiglenesen bezárt posta újranyitásáról milyen információval rendelkezik a városvezetés.

Ha több önköltséget vállalunk, akkor több posta visszanyitására sor kerülhetett volna. Ezzel a kettővel is bőven 120 millió forint feletti kiadást vállalt az önkormányzat. Véleményem szerint, ezeket a postákat már nem fogják ismét megnyitni, ezért is keressük a partnereket a postapontok megnyitására

– válaszolta a polgármester. Papp Viktor (Fidesz-KDNP) frakcióvezető elfogadhatatlannak tartja a Magyar Posta döntését, Madarasi István (MSZP) szerint a társaság vezetésének visszaélése érhető tetten, mivel az állami cég 2021-ben többmilliárd forintos adózott árbevétellel zárt, ennek ellenére leépít, és az önkormányzatokra rója a működési költségek egy részét.

Jó szolgálatba kerülnek ingatlanok

Több ingatlant is ingyenes hasznosításba ad az önkormányzat. A Kishegyesi út 38. szám alatti épületet az Autizmus a Családban Debrecen Egyesület közösségi programok, képzések, foglalkozások lebonyolítására és információs pontként használja 2026. végéig. A Domb utca 22/A. alatti épületet pedig a Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes veszi igénybe próbáik, közösségi programjaik megtartására, határozatlan ideig.

Szintén Ingyenes hasznosításba kerül a Nagytemplom melletti üvegpiramis. A Kossuth-tér jellegzetes építménye az egykori András-templomhoz tartozó Verestorony feltárt maradványainak, valamint az ahhoz kapcsolódó ismeretterjesztő szövegek, képek, alaprajzok kiállítóhelye. Az elpusztult torony maradványa Debrecen legrégebbi építészeti emlékei közé tartozik, amely arról is nevezetes, hogy az egykori torony a több mint öttonnás Rákóczi-harangot tartotta. A használatba vevő Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség terve négyévszakos nyitva tartással fogadni a Nagytemplom és az Üvegpiramis látogatóit, továbbá utóbbi és az Emlékkert nyugati kapuja által közrefogott területen különböző szabadtéri, kulturális programokat szerveznének.

Az együttműködés lényege, hogy a DEMKI és az egyházközség kulturális programokkal tölti meg az Üvegpiramis környékét. Szeretnénk jobban elérhetővé tenni a helyiek és a turisták számára ezt a különleges emlékhelyet

– mondta Papp László. Az előterjesztéshez kapcsolódóan egy kérés is érkezett a görögkatolikus egyháztól: az Attila téri templom felújítása során az épület melletti parkot is rendeznék, melyet használatba is vennének, templomkertként hasznosítanák.

Elfogadták azt az előterjesztés is, mely szerint Danku Csaba aljegyző csatlakozik a D2030 Munkacsoporthoz. A szervezet a Debrecen 2030 fejlesztési program keretében megvalósuló beruházások koordinálásáért felelős. Emellett döntöttek több terület esetében a településrendezési eszközök módosításáról. A Köntösgát soron lévő, beépítésre szánt területét gazdaságfejlesztés céljára növelné az önkormányzat. Építési telkek kialakítását tervezi a Déli Gazdasági Övezetben (DGÖ), melyeket a közeljövőben munkahelyteremtő beruházás megvalósítása érdekében kíván értékesíteni a helyhatóság.

Az ülés végén Papp Viktor (Fidesz-KDNP) képviselő bejelentette, hogy február elsején indul az önkormányzati bérlakások pályázata, melyről korábban sajtótájékoztatót is tartottak.

Madarasi István (MSZP) arról érdeklődött, hogy milyen jogi lehetőség van arra, hogy a lakóövezetekben egyes vállalkozók apartman, munkásszállás üzemeltetését megakadályozzák. Szekeres Antal válaszában kiemelte: engedély nélkül ilyeneket nem lehet üzemeltetni, aki mégis így tesz, azt a tevékenységtől eltiltják, az illegálisan működtetett szolgáltatást pedig bezáratják.

BS