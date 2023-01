Az energiaválság ellenére sikeresen zárta a tavalyi évet Tiszacsege önkormányzata. A településvezető évértékelőjében kitért az orosz–ukrán háború okozta nehézségekre, a helyi Kormányablak bezárására, a városban működő ügyelet megtartásának fontosságára és az elmúlt év pályázati sikereire.

– 2022. a szokásosnál is nehezebb évnek bizonyult. A pandémia időszaka után vártuk, hogy könnyebb időszak következik, de sajnos nem így történt. A szomszédunkban zajló háború és az aszály olyan helyzeteket teremtett, amelyek nagyon megnehezítették és nehezítik azóta is a mindennapjainkat. Az energiaárak drasztikus emelkedése nem csak a fűtést és a világítást tette drágábbá, hanem az infláció is az egekbe szökött, melyet a bolti árakban is tapasztalunk – kezdte évértékelőjében Szeli Zoltán polgármester a város hivatalos oldalán megjelent közleményében. Az elmúlt évek takarékos, jól átgondolt gazdálkodásával az önkormányzat 2020-as 172 millió forintos adósságát 2022-re 75 millió forintra dolgozta le, azonban az említett okok miatt az idei év ezt a folyamatot már nem tudja tovább vinni.

A rezsidíjak emelkedése jelentős kiadásokra kényszerít bennünket a takarékossági intézkedéseink ellenére is. Be kellett zárnunk épületeket, munkarendet módosítottunk, olcsóbb fűtőanyagot alkalmazunk. Mintegy 50 százalékos megtakarítást kellene elérnünk az előző évhez képest, hogy ugyanannyit fizessünk, de ez a jelenlegi hat-, nyolcszoros árak mellett a tavalyi kiadásainak három-, négyszeresére emelkedik

– fejtette ki a városvezető.

Szeli Zoltán polgármester

Forrás: Napló-archív

Tiszacsege első embere a tavalyi évről felidézi: november 2-től központi utasításra az ország több mint 30 kormányablakát zárták be ideiglenesen energiatakarékosságra hivatkozva, köztük a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal épületében lévőt is. A város újranyitási kérelme nem járt sikerrel, így márciusig a balmazújvárosi hivatalt kereshetik fel a csegeiek. A sürgősségi ügyeleti rendszer tervezett módosításával kapcsolatban az önkormányzat számára fontos, hogy az ügyelet továbbra is működjön a városban.

A környező települések földrajzi elhelyezkedésük miatt innen kaphatják leggyorsabban a segítséget. Egyek, Újszentmargita és Tiszacsege lakossága összesen 11 és fél ezer főt számlál. Ennyi ember ellátása indokolttá teszi, hogy itt maradjon az Országos Mentőszolgálat által működtetett ügyeleti ellátás – fogalmaz a polgármester.

Jó hangulatú rendezvények, sikeres pályázatok

A nehézségek ellenére sok pozitívum volt a város 2022-es évében. Számos sikeres rendezvényt megtartottak, folytatódott a „Babafa” program, melyhez novemberben 10 család csatlakozott. Támogatták a helyi rászorulókat, időseket tűzifával, iskolakezdési és lakhatási juttatásokkal.

– Tiszacsege, mint a legtöbb más település, főként pályázatok útján tud nagyobb fejlesztéseket végrehajtani. Tavaly is volt több nyertes, illetve van most elbírálás alatt lévő pályázatunk, melyek összege több mint 689 millió forint – összegezte a polgármester. Kommunális eszközökre 8 millió forintot, útfelújításra 36 millió forintot, szociális tűzifára 14 millió forintot, a komp felújítására pedig 15 és fél millió forintot fordíthatott az önkormányzat. Ezek mellett folyamatban van még járdafelújítás 5 millió forintért, további belterületi utak fejlesztése 238 és fél millió forintból, az Élhető települések elnevezésű pályázaton pedig 250 millió forintot nyert a város. Elbírálás alatt van a könyvtár és a városháza energetikai korszerűsítése, a fürdő gyermekmedencéje gépészetének fejlesztése és a zsellérház felújítása. Az ezekre beadott támogatási kérelmek összege 123 millió forint.

BS