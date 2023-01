Három év után telt ház fogadta a Kodály Filharmónia ingyenes, újévi koncertjét a Debreceni Református Nagytemplomban január elsején. – Áldás, békesség – köszöntötte Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a közönséget, s hozzátette: ma mindkét szó fontos, valódi újévi kívánság lehet. Mint mondta, nagy áldás volna, ha az új esztendő békét hozna. Rámutatott: a szomszédságunkban dúló háború felerősíti a vágyat, hogy a zavarokkal teli élet lenyugodjon, gyógyuljon ez a világ. Ugyanakkor emlékeztetett: a békéért tenni kell.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

Józan gondolkodásra van szükség

A lélekemelő muzsika felcsendülése előtt Papp László, Debrecen polgármestere is köszöntötte a megjelenteket. Felidézte: három évvel ezelőtt reménnyel telve és optimizmussal léptünk be a huszonegyedik század húszas éveibe, de nem sokkal később egy világot megrengető világjárvány, majd egy világméretű nehézséget hozó összecsapás kirobbanása következett. – Látva az elmúlt évek konfliktusait és válságait, óhatatlanul is elgondolkozunk azon, hogy törvényszerűen így kellett-e ennek történnie, hogy milyen felelősségünk van ezen globális folyamatokban döntéseinkkel nekünk, befolyásolni képes döntéshozóknak abban, hogy a mindennapi életünk nem a megszokott mederben zajlik? – tette fel a kérdést a városvezető, s mint mondta, 2023-ban mindennél jobban szükségünk lesz a józan, megfontolt gondolkodásra.

Sikerült előrelépni

Papp László sikerekről is beszélhetett az elmúlt esztendőt summázva. Elmondta, hogy Debrecenben augusztus végén megnyílt az ország legmodernebb színháza, a Csokonai Fórum; a város legfiatalabb polgárainak a Sziget-kék játszóparkot, a forgalomnak pedig a belvárosi korgyűrűt, a felújított Bethlen utcát és Egyetem sugárutat adták át. Elmondta továbbá, hogy befejezték a Kishegyesi út felújításának első ütemét, és átadhatták a lakosságnak a megújított Petőfi teret. Kitért arra is, hogy már a végéhez közeledik a Csokonai Színház történelmi épületének felújítása, valamint a város új mélygarázsának kialakítása a Sas utcán. Elmondta, hogy 2023-ban folytatódik a kertségek fejlesztése, valamint a végéhez érhet a Civaqua program első üteme is.

– Mindezek mellett pedig Debrecenben zajlik az ország, sőt, talán Közép-Európa legnagyobb gazdaságfejlesztési programja, mely azt garantálja, hogy Debrecenben a következő években is a gazdaság dinamikus növekedésével, új munkalehetőségek sokaságával és növekvő bérekkel lehet kalkulálni – fejtette ki. Hozzátette, hogy bár 2023 kihívásokkal teli, nehéz év lesz, mindent meg fognak tenni Debrecen sikeréért. – Könnyű azért a városért dolgozni, amelyet szenvedélyesen szeretünk, de ebben a munkában számítunk mindenkire, aki szeretne egy, a fiatalok számára jövőt teremtő, élhető Debrecent építeni – zárta gondolatait a városvezető.

Az este folyamán a közönség többek között orgonaszó, a Kodály Kórus szolgálatában pedig zsoltárének mellett csendesülhetett el.

