Több napirendi pontot is tárgyalt tavalyi utolsó ülésén Hajdúnánás képviselő-testülete. Ezek között szerepelt rendeletek megalkotása, módosítása, továbbá támogatások és önerő biztosítása is.

A polgármesteri jelentést tárgyaló napirendi pontnál Nagyné Legény Ildikó alpolgármester három sikeres pályázatról számolt be. Hajdúnánás összesen 1 milliárd 300 millió forintot nyert belterületi utak építésére, ipari terület fejlesztésére és turisztikai beruházásra. Kérdésre válaszolva Csiszár Imre alpolgármester pedig elmondta: Somorjai László emléktáblájának kihelyezése várhatóan tavasszal fog megtörténni.

A képviselők az ülésen döntöttek arról is, hogy 3 és fél millió forint dologi kiadási előirányzatot biztosít az önkormányzat a Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. részére, további 10 és fél millió forint keretösszeget pedig ugyanerre a célra azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat által megfizetett összeget kizárólag a helyhatóság felé fennálló szállítói kötelezettség csökkentésére fordíthatja a cég.

Bagi Zsolt ügyvezető a testületi ülésen többek között elmondta: a gyógyfürdő bezárása továbbra sincs napirenden. Az energiaköltségek csökkentésére racionális intézkedéseket vezettek be, melyekre való átállás okozott némi visszaesést a gyógyászat forgalmában.

– Sajnálatos, hogy az energiaválság miatt több fürdőnek is az átmeneti bezárás mellett kellett döntenie. Mi próbáljuk ennek a pozitív oldalát megfogni és egy olyan marketingstratégiát alkalmazni, amellyel a környékbeli települések lakosait is be tudjuk vonzani. Ennek eredménye már a hétvégi látogatottsági adatokban megmutatkozik – emelte ki. Szólláth Tibor polgármester megerősítette: alapvető cél, hogy a fürdő a mostani időszakban is működni és a lehetőségek szerint fejlődni is tudjon.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a gyógyfürdőben gáz helyett geotermikus fűtést használunk. Van egy nyertes pályázatunk is, melynek eredményeként hamarosan egy 500 kilowattos napelemrendszer is a létesítmény kiadásainak csökkentését

– fogalmazott.

Mindezek mellett a testület elfogadta a város 2022-es költségvetési rendeletének módosítását, a 2023-as költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendeletet és a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ által összeállított általános iskolai felvételi körzetekről szóló tervezetet is. Döntés született továbbá arról is, hogy az önkormányzat nettó 3 millió forintot Hajdúnánás-Tedej volt általános iskola tornatermének felújításához.

BS