A városvezető a közösségi oldalán látható videóbejegyzésben Debrecen közismert jelképét, a folyamatosan újjászülető főnixmadarat hozta példaként arra, miként érdemes a küzdelmekkel teli 2022-es évre, illetve az előttünk álló időszakra tekinteni.

– Szimbolizálja azt a csodálatos képességet, amelynek köszönhetően Debrecen polgárai a történelem minden viharán úrrá tudtak lenni – fogalmazott Papp László. Mint mondta, a mögöttünk álló évtől sem búcsúzhattunk felhőtlen örömmel. Emlékeztetett a járványhelyzet, majd a háború okozta nehézségekre, ugyanakkor leszögezte: minden váratlan fordulat ellenére sem hagytuk magunkat céljainktól eltántorítani.

Eredményes évet zártak

Papp László elmondta: a 2022-re tervezett elképzeléseiket mind végrehajtották, kiemelkedő jelentőségű fejlesztéseket tudtak megvalósítani. Példaként hozta a Csokonai Fórum létrejöttét, a Sziget-kék játszópark kialakítását, a belvárosi tehermentesítő út utolsó szakaszának átadását, a Bethlen utca és az Egyetem sugárút teljes megújítását. Elmondta továbbá, hogy befejezték a Kishegyesi út felújításának első ütemét, megújult a Petőfi tér, valamint – éppúgy, mint a 2022-es év – a tócóskerti Zöld város program is a végéhez ért. Hozzátette, hogy vannak elkezdett beruházások is, mint például a Csokonai Színház felújítása vagy éppen a Sas utcai mélygarázs építése. – Mindezek mellett pedig Debrecenben zajlik az ország, sőt, talán Közép-Európa legnagyobb gazdaságfejlesztési programja. Számos új munkahelyteremtő beruházás mellett kiemelkedő eredménye a 2022-es évnek, hogy Magyarország történetének legnagyobb beruházása Debrecenben valósul meg a CATL akkumulátorgyára révén, és a BMW is döntött épülő gyárának bővítéséről, az eddigi beruházási nagyságrend megduplázásáról – osztotta meg a városvezető.

Úgy fogalmazott: a fejlődésnek a stabilitás a feltétele, és kiemelte, hogy a következőkben minden nehézség ellenére is tudni kell Debrecent előre vinni.

HBN