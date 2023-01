Dorkász Szolgálat és az UNICEF összefogásával létrejött School to Success elnevezésű iskolai program immár csaknem 130 napja segíti a befogadóközpontban élő menekültgyerekek iskolai felzárkóztatását. Jelenleg 12 óvodás, és 51 iskolás gyermekkel foglalkoznak.

Január 17-én, kedden a Vekeri-tó szomszédságában folyó munkáról, valamint az elmúlt időszak eredményeiről a sajtónak is beszámoltak az érintettek. A Dorkász Szolgálat Alapítvány igazgatója, Kiss Ábel Lukács elmondta: a cél továbbra is a helyi intézményekbe történő integrálás.

A programban az óvodás és iskolás korú gyermekeknek segítünk. Úgy gondoljuk, hogy az alapellátáson felül nagyon fontos az is, hogy pszichológusok, valamint mentálhigiénés szakemberek segítsenek az ide érkezőknek, akik a szociális ellátáson keresztül megtalálhatják mindazt, ami szükséges a mindennapi élethez. A cél, hogy mindenki dolgozzon és tanuljon

– részletezte, hozzátéve, hogy felekezetközi segélyszervezetként hangsúlyt fordítanak a lelki életre is.

Lénárt-Muszka Attila (balról) és Kiss Ábel Lukács

Fotós: Kiss Annamarie

A gyerekek nagy lemaradással küzdenek, ennek többek között oka a szegénység, a járvány és a háború. Sokan nem érik el az életkoruknak megfelelő szintet, éppen ezért is van különös jelentősége a felzárkóztató programnak. Lénárt-Muszka Attila intézményvezető kiemelte: a pedagógiai szakszolgálat segítségével a gyermekek tudás- és képességszintjét több felméréssel vizsgálták. Elmondta, hogy igyekeztek homogén csoportokat kialakítani, a tanórákat pedig a közoktatáshoz igazították, hiszen a gyerekeknek minden elemi tudásra szükségük van ahhoz, hogy bejuthassanak a környékbeli intézményekbe. A kérdés, hogy minderre mikor kerülhet sor. – A gyerekek különféle háttérrel érkeztek, önhibájukon kívül, de hiányosságokkal jönnek hozzánk. Már most vannak olyan gyermekek, akik készen állnak az integrációra, a pedagógusaink fantasztikus munkát végeznek. Aminek én külön örülök, hogy a gyerekek szeretnek is iskolába járni, és eredményeket mutatnak fel – tudatta. A diákok tudásukról osztályozó vizsgákon adnak majd számot a jövőben.

Próbára teszi a pedagógusokat

Az iskolai tanórákon kívül foglakozásokat is tartanak a gyerekeknek a kempingben. Ilyen többek között a szerelő-szakkör is, melybe magunk is betekintést nyertünk keddi látogatásunk alkalmával. Fűrészelés, kalapálás hangja hallott az egyik faház felől – madáretető készült éppen. A gyerekek egymást segítve nyúltak a faanyaghoz, lelkesen munkálkodtak. Berki Brendon is rutinnal nyúlt már a fűrész után, a fiú értékeli a lehetőséget, amit a kempingben kapnak. Szerinte érdekesek az órák, sokat tanulhatnak, és elmondta, hogy szereti ezt az iskolát.

Fotós: Kiss Annamarie

Pedig sok munka vár rá és diáktársaira: a felelésre felkészülés, a házi feladat megírása szerves része a hétköznapoknak. Erről a School to Success tanári gárdája gondoskodik, jelenleg tíz pedagógus vesz részt a mindennapos oktatásban. Többek között Szakács Attila is, aki 8 és 11 éves korú gyermekekből álló csoportot tanít. A kárpátaljai származású pedagógus korábban a határon túl nyolc évig tanított, az ott megszerzett tapasztalatát most itt is kamatoztathatja.

Az itteni munka próbára teszi a pedagógusokat, nagyon igyekeznünk kell ahhoz, hogy elérjük a célunkat, hogy integrálni lehessen a gyerekeket – mondta el. Kihívást jelent számára, ugyanakkor motiválja is, hogy a gyerekek interaktív tanórákat követelnek, és nagy hangsúlyt kell fektetni a vizuális és a digitális tartalmakra is. Attila elmondta: nehézséget okoz, hogy sokszor hiányzik a támogató családi háttér, ami motiválhatná a nebulókat, a pedagógus azonban hisz a sikerben, melynek titkát a türelemben látja.

Szakács Attila tartott órát

Fotós: Kiss Annamarie

BBI