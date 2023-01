A közelmúltban lezárult a Kedvenc kedvenceink játékunk, a Hajdú-Bihar vármegyei menhelyek közül az „Együtt az Állatokért” Állatvédő Közhasznú Egyesület kapta a legtöbb szavazatot. A játékban résztvevők úgy döntöttek, az említett egyesület az, amelyik a leginkább megérdemli a 100 ezer forint értékű állateledel-utalványt, amely a napokban már célba is ért.

Az egyesület célkitűzése, hogy a vármegyében elkóborolt, gazdátlan állatoknak otthont, szerető gazdit találjanak – nyilatkozta a Haon érdeklődésére Nagy Petra, az „Együtt az Állatokért” Állatvédő Közhasznú Egyesület alelnöke. Felidézte, 2004-ben alakult az egyesület, akkor még többnyire kutyákkal foglalkoztak, de azóta cicaházzal is működnek, illetve fogadtak már be mókust és malacot is.

Mindenre nyitottak vagyunk, jelenleg elmondható, hogy 120 százalékon működünk: 180 kutya és 80 macska él nálunk, valamint ideiglenes befogadóknál. Minden segítségnek örülünk, és nagyon jó érzés számunkra, hogy az energiaválság, valamint az infláció ellenére is sokan megkeresnek minket, hogy támogassanak. A 100 ezer forint értékű állateledel-utalvány is sokat jelent nekünk, ugyanis vannak fiatalabb, idősebb lakóink, akiknek fontos, hogy minél jobb minőségű tápot kapjanak. Öröm látni, hogy vannak jó szándékú emberek, akik nemcsak adományoznak, de a rendezvényeinkre is ellátogatnak

– fogalmazott. Úgy véli, ma már elmondható, hogy beépültek Debrecen köztudatába, sokan ismerik őket, így minden bizonnyal ennek tudható be, hogy a Kedvenc kedvenceink játék résztvevőitől ők gyűjtötték össze a legtöbb szavazatot.

