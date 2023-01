Folyamatosan napirenden van nemcsak a helyi, hanem az országos sajtóban is a debreceni akkumulátorgyár jövője. A témában két közmeghallgatást is tartottak a cívisvárosban, ám mindkettőn elszabadultak az indulatok, a legutóbbin például egy nőt is megütöttek. A szakemberek így nem, vagy alig tudták kifejteni az álláspontjukat. A vízellátás kérdése mellett sokakat foglalkoztat az is, hogy honnan tudják majd a gyár áramigényét fedezni.

– Az áramellátás kérdése két részből áll; egyrészt meg kell teremteni az infrastruktúrát a Déli Ipari Parkban, hogy a betelepülő vállalkozások energiához jussanak. A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. ezen dolgozik – tudatta érdeklődésünkre Kun Ferenc, a Kft. ügyvezetője. Emlékeztetett rá, hogy a szükséges beruházás kapcsán kormányhatározat is született, az állam erre a fejlesztésre forrást biztosít. – A munka zajlik, jelenleg az elosztói és átviteli engedélyesek megbízásából a tervek készülnek. Az áramellátás másik része már piaci kérdés: az, hogy az energia honnan és hogyan kerül majd bele az elkészült rendszerbe. Már most is van egy energiamixe az országnak: a fogyasztás egy részét belföldi termelésből, a többit importból fedezi. Nyilván, ha a fogyasztásban növekedés van, akkor ezen források felhasználásával fogják a jövőben is biztosítani a kereskedők a szükséges áramot – mondta.