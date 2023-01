2022 nyarán mintegy 2,7 milliárd forint értékű fejlesztés kezdődött a Nagysándor-telep, a Fészek lakópark és a Kishegyesi út külső része által határolt területen. Kósa Lajos önkormányzati képviselő akkor elmondta, a Kishegyesi út kétszer kétsávosítására, kerékpárút kialakítására és a Pósa utca lámpás kereszteződéssé való átalakítására összesen 1,8 milliárd forintot fordít a város.

Forrás: Molnár Péter

Kedden a helyszínen azt tapasztaltuk, hogy a munka jó ütemben halad, a Pósa utcán már be is üzemelték a jelzőlámpát, és kialakították a gyalog- és kerékpárút lehetőségét. A fejlesztésnek köszönhetően javul a kereszteződés közlekedésbiztonsága is.