Az utóbbi napokban országos figyelmet kapott a Debrecenben megépülő akkumulátorgyár, a CATL botrányba fulladt január 20-ai közmeghallgatása, amiről portálunk is beszámolt. Papp László korábban sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a beruházással kapcsolatban két közmeghallgatást is tervez a város. Akkor úgy fogalmazott, ettől kezdve beindul a kommunikáció a gyárral kapcsolatban, mivel korábban érdemi információk hiányában nem érdemes vitát kezdeni a létesítmény környezeti hatásairól.

Példaként említette, hogy míg korábban a sajtó és az ellenzéki politikusok 40 ezer köbméter vízfogyasztásról beszéltek, az engedélyben szereplő valós adat ennek a tizedét sem éri el.

Az információáramlás finoman szólva is vegyes az akkumulátorgyárral kapcsolatban, így a kínai óriáscég németországi gyárával kapcsolatban tájékozódtunk. A türingiai CATL 2022 áprilisában kapta meg az engedélyt a második gyáregység építésre, így Európában Arnstadt városában létesült elsőként akkumulátorokat előállító gigagyára a vállalatnak.

Németországban pozitív fogadtatása volt a beruházásnak, mind a hatósági engedélyek, mind a környezetvédelem szempontjából.

– Egy ilyen megaberuházás jelentőségét egyszerűen nem lehet eléggé hangsúlyozni. Lehet, hogy éppen ennek köszönhetően történik meg végre a technológiai áttörés az elektromos mobilitásban Németországban – fogalmazott Wolfgang Tiefensee türingiai tartományi gazdasági miniszter 2018-ban.

Miután a szigorú előírások betartását a hatóságok ellenőrizték, Anja Siegesmund tartományi környezetvédelmi és energiaügyi miniszter jóváhagyásával közösen adták át az engedélyt a CATL-nek, miután nem merült fel környezetvédelmi akadály a gyár megépülése kapcsán.

Ellenkezőleg: a zöld mozgalmak pozitívan fogadták a megújuló energiaforrásokat alkalmazó beruházást. Példaként hozták fel, hogy a gyár a tetőre szerelt napelemekkel biztosítja az energiaellátását, valamint a jóval környezetkímélőbb vasúti szállítást részesítette előnyben.

A türingiai gazdasági miniszter emellett azt is üdvözölte, hogy – míg a korábbi évtizedekben Kína használt jellemzően nyugati technológiát – ezúttal Európa sajátíthat el megújuló energiatárolók előállítására használatos ismereteket.

A türingiai üzemben tavaly decemberben kezdődött meg a termelés, és mindeddig nem merült fel aggály a működésével kapcsolatban.

– A termelés megkezdése bizonyítja, hogy az iparág egy megbízható partnereként megtartottuk vásárlóinknak tett ígéretünket, és elkötelezettek maradunk Európa e-mobilitási átmenete mellett még olyan kihívást jelentő körülmények között is, mint a járvány – nyilatkozta Matthias Zentgraft, a CATL európai elnöke.

HBN