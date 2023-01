A Hortobágyi Nemzeti Park védetté nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából a park munkatársaival beszélget Dióssy Klári műsorvezető a Ridikül c. talkshowban. A műsort most pénteken 15.55-től és 20.40-től, valamint szombaton 4.05-től láthatják a tévénézők – minderről a park Facebook-oldalán számoltak be.