Milyen akaratból épültek?

China Tibor építész előadásában a világ legmagasabb épületeiről beszélt, arról, hogy mégis miféle igény, milyen akarat hozza össze a világ kirívóan magas létesítményeinek megépítését? Prezentációjában kifejtette: a szakrális és a funkcionális igény mellett megjelenik a gazdasági erő és a politikai ideológia reprezentációja, továbbá a nagyravágyás és a vetélkedés fogalma is. Érdekességként megjegyezte, hogy jelenleg Európa tíz legmagasabb épületéből hat Oroszországban található, ebből mindössze egyetlen helyezkedik el Szentpéterváron, a többi mind Moszkvában épült fel. A tíz dobogós hely közül további három Isztambulhoz köthető.

Az építész szerint ezekből a példákból élesen kirajzolódik, hogy Európa keleti országai kifejezetten vágyják és igénylik az épületek adta erődemonstrációt.

Debrecen a második a sorban

China Tibor hazánk legmagasabb épületeit is bemutatta a közönségnek. Néhány érdekességet megosztott a 314 méter magas Lakihegyi adótoronyról, melyet annak idején a német erők is meg akartak semmisíteni; beszélt a legmagasabb betonból épült épületről, a AES-Tisza II Erőmű kéményéről, melynek falát 1993-ban egy szülni készülő asszonyt szállító mentőhelikopter ütközése rombolt. Felidézte, hogy bár sajnálatos módon ez a baleset tragikusan végződött, a torony nem sérült komolyabban, egy lyuk keletkezett benne. Bemutatta a legmagasabb ember által is használt hazai épületet, a Mol-csoport új székházát, melyet tavaly adtak át hivatalosan. Elmondta, hogy a legmagasabb szakrális épületünk az Esztergomi bazilika, középületünk pedig a Parlament.

A találkozó apropójának témáját érintve külön ejtett szó Magyarország legmagasabb lakóépületeiről. A rangsorban az első helyet a pécsi 25 emelet magas toronyház tudhatná magáénak, viszont ezt az épületet lebontották, így a listavezető a szolnoki toronyház a maga 81 méter magasságával és 22 lakott emeletével. Az épület tetején csillagvizsgáló található.

A második helyen ünnepelhet a félszáz éves jubileumot megélt debreceni toronyház. A cívisek rekordját pedig az újpalotai, a gyöngyösi, a miskolci, a salgótarjáni, a veszprémi és az újszegedi toronyház követi a sorban.

– Látható, hogy az ország eléggé felborult a toronyszerű épületek elosztása tekintetében, hiszen mindössze kettő található a Dunántúlon. Azt gondolom, hogy ezek az épületek valamilyen szinten az iparfejlesztést jellemezték az érintett városokban – mondta a szakember.

Forrás: Czinege Melinda

Karban kellene tartani

Kovács Péter DLA építész előadása kezdetén elismeréssel szólt a korábbi idők szakembereinek hihetetlen mértékű technikai tudásáról, s mint mondta, enélkül nem épülhettek volna fel ezek a lenyűgöző épületek. Prezentációjában Debrecen ötvenéves toronyházának létrejöttét járta körbe. Beszélt arról az igényről, mely alapján megszületett a Petőfi téri toronyház gondolata. Ez pedig nem volt más, minthogy az akkori idők elöljárói azt szerették volna, hogy a háború után megépült új pályaudvar mellett, a Piac utca ezen végében is ékeskedne egy meghatározó épület. A városnak e terület az egyik – ha nem a legmeghatározóbb helyszíne a közlekedés szempontjából. A szakember videóinterjút játszott le, melyben Szabó János építész, a cívisek toronyházának egyik tervezője osztott meg részleteket az épületről.

A tervezőmérnök a Kanadában leforgatott felvételen úgy fogalmazott: ha az épületet karban tartották volna, akkor ma is kiváló állapotban lenne.

Forrás: Czinege Melinda

Kovács Péter előadásában a ’70-es években készült fotókat is vetített a közönségnek. E felvételek a debreceni toronyház egykori pompáját elevenítették fel. Azt a képet mutatták meg, mely szerint fénylő fehér, reklámplakátoktól, szennyeződéstől és graffititől mentes csúcslétesítményt hoztak létre az alföldi városban.– Ez a nagyon jó minőségű épület kilógott a paneles tömeggyártás sorából – hangsúlyozta Kovács Péter. Több más mellett e Debrecenben álló épület példájával is rámutatott arra, hogy olykor hajlamosan vagyunk elfelejteni, micsoda értékes tervezői vannak Magyarországnak. Emlékeztetett arra, hogy bizonyos korszakokban a Petőfi tér monstruma is több negatív kritikát formált, és hogy olykor furcsán viszonyulunk egy-egy építési korszakhoz. Elmondta, hogy például a rendszerváltás előtti időszakra sokszor azzal az attitűddel nézünk, hogy ami akkor történt, akkor jött létre, az nem is lehet jó.

Forrás: Czinege Melinda

Az építész úgy fogalmazott, ezt a gondolkodásmódot szeretné megváltoztatni, és rámutatott, hogy azok a mérnökök, akik hajdan a debreceni Petőfi tér kialakításán dolgoztak, magas tudású szakemberek voltak. Szavai szerint a 24 emeletes toronyház egy olyan épület, melyre méltán lehetne büszke a cívisváros.

BBI