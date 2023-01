Tovább bővülnek a hajdúszoboszlói Járóbeteg Ellátó Centrum szolgáltatásai, illetve újabb szakorvosok is csatlakoznak az intézményhez – derült az önkormányzat képviselő-testületének január 26-i ülésére készült egyik előterjesztésből. Az egészségügyi intézmény igazgatója, Böcsödi István Czeglédi Gyulának adott tájékoztatása szerint február 15-től két új orvos fogja a lakosságot ellátni a belgyógyászaton. Ujj György heti egy napot, míg Jakkel Judit heti négy napot fog rendelni Hajdúszoboszlón, továbbá várhatóan újabb radiológus szakember kapcsolódik be a rendelőintézet munkájába.

A nőgyógyászaton január 3-tól Szkripinyec Valéria nőgyógyász kezdte meg rendelését és rövid időn belül egy férfi nőgyógyász érkezése is várható. A doktornő a nőgyógyászati vizsgálatok mellett nőgyógyászati ultrahang vizsgálatot is végez a heti háromszor, így emiatt a betegeknek nem kell Debrecenbe utazniuk. Keddenként Molnár Levente idegsebész fogadja a hajdúszoboszlói betegeket, továbbá hamarosan egy meddőségi szakrendelés is elindul.

Január 2. óta dietetikai szakrendelés is elérhető Faragó Annamária közreműködésével, mely szolgáltatás több szakorvosi tevékenységhez kapcsolódik. Az intézmény létszámbővítéssel javította a fizioterápiás kezelések elérhetőségét. Mindezek mellett pedig tervben van a laborvizsgálatok bővítése is.

