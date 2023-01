Átvették oklevelüket a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar végzősei január 20-án, pénteken a Főépület Díszudvarán. A jogász szak nappali és levelező tagozatán ezúttal 52-en feleltek meg a képesítési követelményeknek, az Európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzési szakon 3 jelölt tett sikeres záróvizsgát. HR szakjogász szakirányú továbbképzési szak és HR tanácsadó szakirányú továbbképzési szak keretében 16 hallgató teljesítette az előírt követelményeket – írja az unideb.hu.

Az ünnepségen a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (DE ÁJK) dékánja hangsúlyozta: a felsőoktatási szakképzéstől a doktori képzésig minden szinten folytatnak oktatást. A jogászképzés mellett meghatározó az igazságügyi igazgatási alapszak, a jogi asszisztens felsőoktatási szakképzés, valamint a külföldi hallgatókat is vonzó Európai és nemzetközi üzleti jog LLM-képzés. A továbbtanulás lehetőségét is biztosítják, a diplomaszerzés után speciális ismereteket kínál az ÁJK. A kar szakirányú továbbképzései nemcsak a jogászokat, hanem más szakmák képviselőit is vonzzák.

Az ünnepségen a friss diplomások fogadalmat tettek, mielőtt átvették oklevelüket. Az újonnan avatottak nevében Gábor Fruzsina mondott köszönetet.

Kiemelkedő tanulmányi és szakmai eredménye elismeréseként a DE ÁJK-n idén 4 hallgató – Bereczki Roxána, Szűcs Tamara Dóra, Pella Sebestyén Márk és Hadházi Edit – részesült Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban, az ezt igazoló okleveleiket az ünnepségen vették át. A Hallgatói Önkormányzat Elnökségének elismerő oklevelét pedig Bereczky Bence, Bodnár Vivien és Kacska Roland Sándor érdemelte ki.