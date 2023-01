Az idei év első újszülöttjét köszöntötte kedden délután Szabó Csaba polgármester. A jókívánságokat és a város ajándékcsomagját a család nevében az édesapa, Pántya Gyula fogadta. Az újszülött kisfiú, Pántya Levente január 1-jén kevéssel éjfél előtt született, ő is és édesanyja, Kecsedi Ildikó is jól vannak. Nagyon várja őket haza az apuka és a két nagyobb testvér is: a 9 éves Kristóf és a 3 éves Gréta.

Folyamatosan lobogott a zászló

Tégláson a gyermekek születését babazászló adja hírül az egész városnak, kislány születését rózsaszín, kisfiú születését kék babazászló jelzi a védőnői szolgálat bejáratánál. Az elmúlt napokban folyamatosan lobogtak a zászlók, hiszen december 31-én és január elsején és másodikán is újszülött érkezését jelezték.

A 2022-es évben sokkal gyakrabban láthatták a téglásiak a babazászlót, mint az elmúlt néhány évben.

– 2022-ben összesen 77 gyermek született Tégláson, ami szokatlanul magas az elmúlt 10 év távlatában. Utoljára 2002-ben volt kiugróan sok születés, akkor 86 újszülött érkezésének örülhettünk, ezt követően 2007-ben volt 70 fölött a születések száma: 72 újszülöttel. Általánosságban az elmúlt tíz évben az ötven és a hatvan főt haladta meg csupán az éves születések száma – tudtuk meg Szabó Csaba polgármestertől. – A tendencia az elmúlt két évben emelkedett, 2021-ben 69 gyermek született városunkban. Reméljük, hogy a sokrétű és kiterjedt városi fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyereklétszám tovább növekedjen településünkön – tette hozzá a város első embere.

KBÉ