Mentőállomást avattak, ipari parkot hoztak létre, parkosítottak és várossá válást ünnepeltek a nyíradonyiak 2022-ben. Az örömteli pillanatok mellett ugyanakkor a település vezetőinek éppúgy, mint mindenki másnak, meg kellett küzdeniük a szomszédságunkban dúló háború hazánkra gyakorolt negatív hatásával is. Tasó Béla polgármester felemásnak nevezte a mögöttük álló időszakot, melynek részleteiről, továbbá az idei tervekről a napokban beszélt portálunknak.

Tavaly februárban 25 éve dédelgetett álom válhatott valóra Nyíradonyban, ugyanis februárban átadták a helyi mentőállomást. – A fejlesztés óriási előrelépés a település, és – mivel Nyíradony járásszékhely, így – a térség sürgősségi betegellátásban. A településen 1992-ben, az akkori képviselő-testület döntése értelmében alakították ki az Egészségügyi Központ, mely az évtizedek alatt folyamatosan bővült, 2022-ben a mentőállomással – mondta el Tasó Béla, hozzátéve, a város hivatásos katasztrófavédelmi őrse éppen most tíz éves, és az új mentőállomás után hamarosan tűzoltólaktanya létesül Nyíradonyban.

Tavaly adták át a mentőállomást

Fotós: Czinege Melinda

A város történetének mérföldköve

A tavalyi esztendő a gyarapodás éve lehetett Nyíradonyban. A beruházások sorából kiemelkedik a Tudományos és Technológiai Park megvalósítása, mely a város történetének egyik legfontosabb beruházása.

Elkészült az az alapinfrastruktúra, amely szükséges ahhoz, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk a betelepülni szándékozó vállalkozások részére. Örömmel jelentettem, hogy vannak már jelentkezők. Óriási jelentőségű ez a beruházás mind a település gazdasági, mind a népességmegtartó erejének növelése szempontjából. Minden településen örömteli, ha helyben jönnek létre a munkahelyek

– részletezte a polgármester. Az ipari terület szomszédságában vásárcsarnok építése zajlik jelenleg is, a beruházást várhatóan áprilisban fejezik be. Ezzel egyidejűleg nagymértékű zöldítés folyik több mint 380 fa elültetésével, továbbá a városi piac modernizálása is a következő időszakban fejeződhet be.

Nyíradony sem maradt ki a sorból, a vármegye településeihez hasonlóan megsínylette a háborús helyzet okozta gazdasági krízist. Takarékossági intézkedések vezettek be az életben maradás érdekében, a Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda például részleges üzemeltetés mellett működik hónapok óta.

Tasó Béla, Nyíradony polgármestere

Fotós: Czinege Melinda

Tasó Béla kiemelte: minden döntésnél odafigyeltek arra, hogy senki egyetlen pillanatra se érezze azt, hogy csökken a városban elérhető szolgáltatások színvonala.

Nemcsak a színvonalat, a fejlesztési ütemet is tartani kívánja a város vezetősége, legalábbis ez derült ki a polgármester által ismertetett idei tervekből. A településen 380 millió forint összegben energetikai korszerűsítést végeznek el, emellett a TOP Plusz pályázatok révén belterületi utak fejlesztésére 415 millió forintot, az ipari park továbbfejlesztésére pedig 700 millió forintot költhet a nyíradonyi önkormányzat. – Azt gondolom, hogy a ciklus végére nem lesz burkolatlan felületű út Nyíradony belterületén – véli a város első embere. Mint mondta, nemcsak a belterületi, hanem a térségben folyó mezőgazdasági munka miatt a külterületi utak minőségének javításán is folyamatosan dolgoznak.

A jövőben a település művelődési házának felújítását és bővítését is elvégezhetik, valamint tovább folytatják a város zöldfelületeinek növelését a rendezvénycsarnokot is érintő sétányon, többek között kerékpárút, parkok, pihenőhelyek megvalósítását végzik majd el.

2019-ben, az önkormányzati ciklus elején fontos terve volt a képviselő-testületnek, hogy a város élhetőségét növelje. Látható, hogy a cél megvalósításához mindig megfelelő kormányzati támogatási szándék is társul, mellette Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata és Tasó László országgyűlési képviselő is partner a célunk elérésében. Minden évben az a vágyunk, hogy legalább egyet lépjünk előre a cél felé

– mondta el.

Több óvoda, általános- és középiskola van a városban

Fotós: Czinege Melinda

Harminc éve 180 fokos fordulatot vett a település, és óriási ütemben fejlődött nemcsak az egészségügyi ellátás, hanem az oktatás területén is. Mára felújított bölcsőde, több óvoda, általános- és középiskola várja a helyi, a környező településen élő, valamint a határon túli diákokat egyaránt. A városban minden korosztályt kielégítve elérhetők a szolgáltatások, és munkahelyeket is teremtettek. A számok azt mutatják, hogy minden negatív gazdasági hatás ellenére folyamatosan növekszik a település adóerő-képessége 2019 óta, Tasó Béla szerint ez annak köszönhető, hogy szorgalmas emberek élnek Nyíradonyban. A polgármester leszögezte: a jövőben is az a cél, hogy egyre élhetőbb környezetet teremtsenek a városban. A 2023-ra tervezett fejlesztések az elképzelések szerint párhuzamosan indulhatnak el Nyíradonyban.

BBI