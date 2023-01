A Magyar Kultúra Napja alkalmából Téglás Város Önkormányzatának képviselő-testülete Kulturális és Művészeti Díjat adományozott a Téglási Alkotóműhely részére Téglásért végzett kiemelkedő közösségi és művészeti tevékenysége elismeréseként.

Az alkotóműhely nevében Tóthné Gudász Tünde, a műhely vezetője vette át a kitüntetést Szabó Csaba polgármestertől és Szilágyi József László jegyzőtől a polgármesteri hivatal tanácstermében.

A Téglási Alkotóműhely jelenlegi névvel és formában 2018 óta működik Tégláson, valójában gyakorlati elődje a Családi Kuckó volt, de a gyökerei mélyebbre nyúlnak vissza, hiszen az alkotóműhely vezetőjének, Tóthné Gudász Tündének az óvodapedagógusi mesterprogramja részeként a kooperációt, együttműködést, együtt gondolkodást az óvoda keretein túl alkalmazza és működteti.

– Minden közösség olyan, amilyenné a tagjai teszik – vallja a műhely vezetője, és hozzáteszi, a műhely tagjai fontosnak tartják az újrahasznosítást, és tudják, hogyan lehet hulladékból hasznosat, szépet készíteni, miközben mindenki a saját kreativitásán keresztül valósítja meg az egyedi virágot lyukas harisnyákból, ékszereket a megunt pólókból, díszeket, tárgyakat újságpapírból, szalvétából, szaténszalagból. – Közösségben vagyunk, és fejlesztjük saját képességeinket is – folytatta.

Szilágyi József László a laudációban megfogalmazta, hogy az alkotóműhely létrejötte óta folyamatosan együttműködik az önkormányzattal. Közreműködnek a város tereinek, rendezvényeinek díszítésében, színesebbé teszik azokat alkotásaikkal, kiállításaikkal.

A közösség a COVID évei alatt sem szűnt meg működni, és az elszigeteltség időszakában a közösségi felületeken jelentkeztek, átlépték a város határait; az online térben ma már több mint 900 tagot számlálnak.

Kultúra napi beszédében Szabó Csaba polgármester kiemelte: fontosnak tartja, hogy Tégláson növekedjen a közösségi terek száma, területe, hogy megtörténjen a váltás a kultúrához való lehetőségekben, ahogyan azt az életünk, és az emberek érdeklődése is kívánja. A városvezető rámutatott, milyen változáson ment át a város főtere, akár a téli ünnepi kivilágításra gondolunk, akár a nyári virágosításra, rendezvényhelyszínek kialakítására. Számos új beruházás került a Sporttelepre: bringapálya, kondipark, sporttelep és futópályavilágítás, klubhelyiség felújítása és a jelenlegi nyertes pályázatok között is komoly közösségi-kulturális célokat szolgáló fejlesztés található, mint például a mozi és a hivatal közötti terület beépítése. Nyár elejére elkészül a tájház, ahol újra láthatja a nagyközönség is a helytörténeti gyűjteményt. Készül a Téglás történetét bemutató könyv.

– Ami a legfontosabb ahhoz, hogy közösséget tudjunk alkotni, építeni az az, hogy közösen tudunk gondolkodni a város érdekében Téglás kultúrájáról az intézményekkel, civil szervezetekkel, művészeti csoportokkel, alkotókörökkel, egyesületekkel – hangsúlyozta Szabó Csaba.

