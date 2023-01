Mozgalmasan indul a 65. jubileumi év a debreceni állatkertben, ahová az első idei gyűjteményi gyarapodás keretében január 12-én egy strucckakas érkezett magánszemélyi felajánlás nyomán – írta közleményében az intézmény.

A Pisti névre hallgató húszéves jövevény hamar megbarátkozott új környezetével, már otthonosan mozog a két tojó és a jávorantilopok társaságában az Afrika-panoráma kifutóban, ahol az arra járó látogatók iránt is nagy érdeklődést mutat. Mivel életerős, a struccok pedig emberi gondozásban akár 40 évig is élhetnek, az intézmény reménykedik a későbbi sikeres szaporulatban.

Forrás: debreceni állatkert

A Szahara déli részén, valamit Kelet- és Dél-Afrika szavannáin őshonos strucc Földünk legnagyobb termetű és leggyorsabban futó madara; a tojók magassága a 2, a kakasoké a 2,8 métert is elérheti, sebességük pedig akár 70 kilométer/óra is lehet. Főként növényi részekből álló táplálékát nappal gyűjti párokban vagy kis létszámú csapatokban. A párzási időszakra akár 100 fős csoportokat is alkothat egy-egy vezértojóval az élen. A kakas által kapart fészeküregbe több tojó is tojást rak, a kiköltést azonban a kakas és a vezértojó végzi felváltva: éjszaka a fekete tollazatú kakas, nappal a szürkés tollazatú tojó ül a másfél kilogrammos tojásokon. A gyakori sakál- és hiénatámadások miatt a kikelt fiókák csupán 15 százaléka éri el az egyéves kort.