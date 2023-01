Van az a mondás, hogy a pénz nem boldogít. Mondják erre mások: de jó, ha van, lehetőleg minél több! A gazdagság, meggazdagodás, anyagi függetlenség és a jólét olyan hívószavak, amelyekre kevese mondják azt: „köszönöm, ez nem érdekel”. A pénzszerzésnek számtalan legális és illegális módja létezik, a munkáért járó keresettől kezdve, a befektetéseken át, a különböző passzív jövedelmeken keresztül egészen a változatos bűncselekményekkel elkövetett megoldásokig. Sajnos utóbbira is egyre többféle, egyre furfangosabb megoldások születnek.

Ha emlékeimben kutakodom 10-15 éve történhetett, hogy különböző afrikai országokból érkeztek levelek magát gazdagnak kiadó, de fogságban lévő emberektől, akiket, ha bizonyos összegért felszabadítunk, ők annak többszörösét adják számunkra vissza. – Kis befektetés, óriási hozam! – kiálthattak fel sokan azok közül, akik végül többszázezer forintokat utaltak vadidegen számlákra, de vissza már nem kaptak egy fillért sem.

A technika fejlődésével a módszerek ugyan változtak, de a klasszikus elv nem tűnt el: továbbra is vannak olyanok, akik a könnyen jövő gazdaság csábításának nem tudnak ellenállni és felelőtlenül osztják meg adataikat vadidegenekkel, teljesítve azok minden kérését. Így lettek áldozat a fentebb írt afrikai „foglyok” felszabadítói, és így járhatnak most azok, akik a közösségi médián keresztül érkező hasonló megkeresésekkel óvatlanok.

A minap történt, hogy üzenetet kaptam egy török bankártól, mely szerint egy bizonyos Adrian Bekecs 2020-ban elhunyt és a 2017-ben 108 hónapra lekötött bankbetétje tavaly vált elérhetővé. Mivel a bankárnak az elhunyt örököseiről nincs információja, ezért a közösségi médiában próbált élő rokonok után kutatni. Így talált rám. Természetesen a 9 és fél millió amerikai dollárról a bankigazgató nem tud, de ő majd segít ennek megszerzésében, amennyiben felezek vele. Tekintve, hogy körülbelül 3 milliárd 600 millió forintnak felel meg az „örökség”, aminek a fele is egy jelentős összeg, elég csábítónak hangzik az ajánlat.

Forrás: Facebook / Bekecs Sándor

Azonban ne dőljünk be, ha ilyen üzenetet kapunk! A világhálón rövid kereséssel már utánajárhatunk sok információnak, így például annak is, hogy nem mi vagyunk az elsők, akiket így próbálnak rászedni, adatainkat ellopni. Egy ügyes számológéppel pedig még az is kideríthető, hogy 2007. és 2023. között jóval több idő telt el, mint 108 hónap.

BS