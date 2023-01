– A hatósági eljárás részét képező közmeghallgatás nem lakossági fórum vagy politikai rendezvény. Kizárólag az a célja, hogy a hatóság személyesen tájékoztassa a lakosságot az összevont környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról, a kérelmező a beruházásról, a lakosság pedig feltehesse az ezekkel kapcsolatos kérdéseit – hangsúlyozta Rácz Róbert főispán a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal szerda délelőtti sajtótájékoztatóján.

A debreceni akkumulátorgyár ügyében pénteken megtartandó kormányhivatali közmeghallgatásról Rácz Róbert közölte is, hogy a hatósági eljárás kötelező részét képező közmeghallgatás csak a hatósági engedélyezési eljárásra, a kérelemben foglaltakra irányulhat, így egyéb kérdésekben a haóságnak nincs lehetősége állást foglalnia, hiszen nem rendelkezik sem hatáskörrel, sem érdemi információval. Az eljárás novemberben 30. óta tart, és nyilvános, és eddig is több száz írásos kérdést kapott a kormányhivatal.

A haon.hu kérdésére kifejtette azt is, hogy az eljárás határideje február 13., ekkor a kell meghoznia a döntését is a hatóságnak. A hatósági eljárás elsősorban a lakosság érdekében zajlik, hiszen a hatóság az állampolgárok kinyújtott karja.

Összehasonlításként megtudtuk azt is, hogy a Debrecenben most zajló második legnagyobb beruházás kormányhivatali közmeghallgatásán hét érdeklődő vett részt, s ez az eddigi legnagyobb ilyen létszám. Ehhez képest most ennek a 60-szorosa lesz a pénteki helyszín befogadóképessége. Ennek kapcsán azt is megtudtuk, hogy a helyszínt a jogszabály szerint az esemény előtt 30 nappal kell közzé kell tenni, tehát esetünkben még nem volt ismert, hogy mennyien vesznek részt a debreceni önkormányzat ezt megelőző lakossági fórumán. „Sok ilyen ügyünk volt már, de még egyik se érte el ezt az ingerküszöböt” – érzékeltette a főispán.

Dr. Hajduné dr. Kovács Mária Mónika, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának főosztályvezetője kérdésünkre elmondta: a beruházótól eddig már 49 témában kért kiegészítést a hatóság, és ezek a kiegészítések a teljes körű döntéshozatalhoz szükségesek. Ilyen például az, hogy a zajhatást honnan modellezték, milyen monitoring rendszert alkalmaztak, vagy például milyen lesz a kármentő. Mint megtudtuk, ezek a kiegészítések jelen vannak a hatóság hivatalos honlapján is, tehát bárki tanulmányozhatja azokat. Ugyanígy a cég által megküldött kiegészítéseket is közzé teszik majd.

Rácz Róbert főispán a február 13-i döntéshirdetési határidő kapcsán hangsúlyozta azt is, hogy valójában ,,akkor kezdődik a tánc", hiszen a környezetvédelmi hatóságnak kötelessége monitorozni a gyár működését is. „Egy csónakban evezünk a debreceni választókkal” – fogalmazott.

A pénteki közmeghallgatás kapcsán azt is leszögezték, hogy a lakosság írásos észrevételezési, valamint a közmeghallgatáson történő észrevételezési lehetőségeinek a fontosságát az adja, hogy a hatóság a döntése meghozatala során minden, a környezeti hatások értékelését érintő észrevételt kérdést és az érintett szakhatóság túl azokra kapott választ figyelembe vesz. A közmeghallgatást a debreceni DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ Thomas Mann utca 2/A. alatti földszinti konferenciatermében rendezik meg pénteken 10 órától. Ebben a helyiségben 300-an tudnak leülni, és 150-en tekinthetik meg a közmeghallgatást állva. Időbeli korlátozás nincsen, az esemény addig tart, ameddig az indokolt és szükséges.

VA

Cikkünket frissítjük!