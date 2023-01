Május 13-14-én (szombaton és vasárnap) a megszokott helyen, azaz a Böszörményi úton rendezik meg a Debreceni Országos Tavaszi Kirakodóvásárt,

jelentette be honlapján a Debreceni Közterület Felügyelet. A rövid tájékoztatásból az is kiderül, hogy március 31-ig várják az árusok jelentkezését, az ehhez szükséges jelentkezési lapot már le is lehet tölteni.

A tavaszi Mihály-napi vásárhoz Facebook-eseményt is kapcsoltak, erre a cikk írásának pillanatában valamivel több mint 300 ember reagált. A megszokott helyszínt az esemény leírásában is megjelölték.

Ideálisabb helyet keresnek az őszinek

Amint azt a Haon is megírta korábban, a 2022. október 1-2-re tervezett őszi kirakodóvásár elmaradt. A lefújás okairól a közterület-felügyelet annak idején azt írta, hogy a vásár megrendezéséhez a 35-ös számú főút debreceni szakaszának több napos lezárása szükséges, ami az útszakasz kiemelkedően magas forgalma miatt a közlekedés aránytalan megnehezedésével járna, illetve a folyamatos lakossági tiltakozások nem teszik lehetővé a vásár megrendezését. Akkori közleményükhöz azt is hozzátették, hogy folyamatban van más megfelelő, vásártartásra alkalmas terület kijelölése.

Papp László polgármester szeptemberben beszélt arról, hogy „jelenlegi elképzeléseink szerint csak a tavaszi vásár marad meg a Böszörményi úton, míg az őszinek szeretnénk ideálisabb helyet találni.” Hozzátette: keresik azt a kereskedők számára is megfelelő megoldást, amellyel a város életét sem zavarják meg annyira.