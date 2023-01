Élete első nagy lilikjét hozta terítékre a berettyóújfalui Balázs Tamara, aki barátai meghívására érkezett Derecskére, a Barátság Vadásztársaság területére – tudatta csütörtöki közlésében az Agrojager News.

– Több napja szó szerint szakadt az eső, és barátnőimmel, Szőllősi Judittal és testvérével, Grétával a két ünnep között is tartottuk a kapcsolatot. Berettyóújfalu Debrecentől délre fekszik és Juditék közvetlen a szomszéd településen, Tépén élnek. Együtt jártunk vadásztanfolyamra, akkor lettünk jóbarátok – vágott bele Balázs Tamara.

Nagyon hálás barátainak a berettyóújfalui vadász lány.

Forrás: agrojagernews.hu

Kifejtette, Judit édesapja és a családja is gazdálkodik, mind amellett vadászik is. Azonban édesapjuk elfoglaltsága miatt nem tudtak kimenni vízivadra vadászni. Ekkor jött az ötlet, hogy megkérik az unokatestvérüket, Lalit – ifj. Gurzó Lajost – , hogy lenne-e kedve elvinni őket vadászni. Rendkívül rossz idő volt és a lányok tudták, hogy ez egy vissza nem térő alkalom.

– Juditnak és Lajosnak nem titkolt szándéka egyébként az volt, hogy elejthessem életem első vadlibáját – mesélte Tamara. – Persze rettentő izgatott voltam én is, mert a derecskei vadászterület igazán különleges is – folytatta.

– Szakadt, szinte ömlött az eső, és nyilván ez is kellett ahhoz, hogy a csillagok alatt járó liba lejjebb ereszkedjen. Egyszer aztán egy csapat ránk fordult. Röptük lassúnak tűnt, de jó előre figyelmeztettek, hogy annak ellenére gyors tempóban érkeznek. Sok időm nem volt a gondolkodásra, ahogy gyakoroltunk a lőtéren, eléfogtam a libáknak, helyesebben egynek, amelyiket megcéloztam. A barátaim nem is lőttek, így még rájuk se tudtam fogni, hogy nem én lőttem, mert az első lövésre összecsapta a szárnyát. A fegyverem egy 12/76-os Bettinsoli Italo bock, amelybe RC 32 grammos töltényt használtam és a többiek véleménye szerint is jó 50 méterre lehetett a csapat – mesélte büszkén Tamara.