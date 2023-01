– Évről-évre próbáljuk a képzési profilunkat a jelentkezők igényeihez, a munkaerőpiac elvárásaihoz, valamint a tudomány fejlődéséhez igazítani. 2023-tól kezdve a felvételi szabályok jelentősen megváltoztak, aminek következtében az egyetemre jelentkező leendő hallgatók sokkal inkább egyénre szabottan tudnak válogatni a meghirdetett szakok közül, a tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően. Az országban a legszélesebb kínálat itt található – fogalmazott prof. dr. Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, majd hozzátette, hogy az általános felvételi eljárás keretében teljes képzési spektrummal indulnak a felsőoktatási intézmények.

A Debreceni Egyetem esetében ez 69 alapképzést, 78 mesterképzést és több mint 60 féle szakirányt jelent, amelyből 25 tanárképzési szak. Ezenkívül 6 osztatlan szak és 70 felsőoktatási szakképzés várja az intézménybe jelentkezőket. A Debreceni Egyetem a legnagyobb kar számmal rendelkező intézmény, ahol jelenleg 13 képzési területen folyik az oktatás. Minden évben bővül a duális formában meghirdetett képzések száma. Idén 38 szakon biztosítják ezt a képzési formát. Az egyetemnek közel 150 partnervállalata van. Kiemelte, hogy a külső környezethez, valamint a társadalmi igényekhez való alkalmazkodás jegyében igyekeznek rendszeresen új szakokkal bővíteni a képzési palettát.

– Komoly érdeklődésre tarthat számot az újdonságként megjelenő kortárs könnyűzene szak, amely nyolc szakiránnyal várja a jelentkezőket. Ez nem csak Magyarországon egyedülálló, hiszen Európában is nagyon kevés egyetemen létezik hasonló szak. Az agrártudományok területén elindul a precíziós mezőgazdasági mérnök szak, emellett lehet jelentkezni a három kar együttműködéséből létrejött villamosmérnök mesterszakra is – ismertette.

A Szolnoki Campuson is vannak újonnan meghirdetett szakok, amelyek az egyetem repertoárjában már évek óta megtalálhatóak, ott viszont most indulnak majd először. Az egyik a szakvédőnő mesterszak, a másik pedig a szociális munka alapképzés. Az oktatási rektorhelyettes felhívta a figyelmet egy fontos dátumra is: a felsőoktatási felvételi jelentkezési határideje február 15., amely ezúttal a hitelesítés határideje is egyben.

Molnár Dániel, a Debreceni Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnöke hangsúlyozta, hogy a Debreceni Egyetem többek között azért is a legjobb választás, mert rendkívül magas szinten zajlik az elméleti és a gyakorlati oktatás. – Az egyetem képzési programját úgy alakították ki, hogy az egymásra épülő ismeretanyag biztosítsa a folyamatos fejlődést, az intézmény tehetséggondozó programja pedig hozzájárul ahhoz, hogy a tudomány területén kiemelkedő diákok ki tudjanak bontakozni – jegyezte meg. Rámutatott, hogy a Debreceni Egyetem rendelkezik az ország egyik legnagyobb hallgatói közösségével, ezért a legpezsgőbb diákélet részesei lehetnek azok, akik ide felvételt nyernek. Egész évben rengeteg hallgatói eseményen vehetnek részt a diákok, 2016 óta minden szeptemberben megrendezik a yoUDay-t, nyáron pedig a Campus Fesztivált. A lakhatásról szólva kiemelte, hogy az egyetemnek 15 kollégiuma van, amelyek az oktatási épületek közelében helyezkednek el, és közel 5 ezer főt tudnak fogadni. Az egyetem a hallgatói juttatások széles palettáját kínálja. Új kezdeményezés, hogy már a gólyák is kaphatnak ösztöndíjat kiemelkedő középiskolai teljesítményük alapján.

Panyiczki-Berényi Viktória