A találkozó a hagyományok szerint egy héten át minden este más helyen és felekezeti vezetéssel az egyházak egységéről és a testi-lelki békesség megtalálásáról szól. A megjelenteket Seszták István görögkatolikus főhelynök köszöntötte, beszédében felhívta a figyelmet arra is, hogy az imahét felajánlásait a tavaly november 7-én tűzkárt szenvedett Debrecen-Szabadságtelepi Református Templom kapja majd. Fekete Károly református püspök hirdetett igét. Az irgalmas szamaritánus története után a cselekvő irgalmasságról és három fontos üzenetről beszélt. – Az első a kifosztottság megtapasztalása. A kifosztó lehet egy váratlan betegség, csalódás vagy gyászhír, ami elég ahhoz, hogy ránk törjön a kiüresedettség érzése. A blokkoló közöny, egy megtört házasság vagy megszűnt munkahely is sebzetté, félholttá teheti az embert. Az otthagyatottság az elkerültség magányát jelenti: keserű tapasztalat az is, amikor nem szánunk figyelmet a másikra. Az irgalmas szamaritánusban győzött az emberség, történetében Jézus önmagáról, könyörületességéről beszélt, történetbe ágyazva, milyen az ő szeretete: aktív és teljes szeretet.

Megszánni, odamenni, ápolni: ahogy az igék, a szeretet is a cselekvésről szól, nem számít a nemzet, a faj, a kaszt, a származás, csak az, hogy egy embernek ránk van szüksége

– fogalmazott.