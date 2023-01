Mint mondta, „leporolták” a termálenergia hasznosításáról szóló, mintegy tíz évvel ezelőtti kezdeményezését. A fejlesztést az energiapiac körülményei nem tették kifizetődővé. Akkoriban a termálvíz-kísérőgáz hasznosításának ötlete vetődött fel, és az önkormányzati fóliasátor, a fürdő, a polgármesteri hivatal, valamint a központban található épületek fűtése volt tervben. Most úgy látják, visszatérhetnek a korábbi elképzeléshez, hiszen a célok nem változtak, a technológia pedig korszerűsödött. Azt a távolságot kell felmérni, hogy meddig tudják hatékonyan elszállítani a meleget. A város teljes energiaellátását több típusú energiaforrásból képzelik el, a megújulók közül leginkább napenergiával és biomasszával. Fantáziát látnak az apríték felhasználására, továbbá szeretnék a zöldhulladék gyűjtését megszervezni, a későbbiekben pedig azt felhasználni.

Kék és zöld beruházások a központban

De nézzük, mit is takar Maczik Erika polgármester azon kijelentése, amely szerint 2022 a gyarapodás éve is volt Nádudvaron. Az önkormányzat beadott öt TOP Pluszos pályázata mindegyike nyert, ez mintegy másfél milliárd forint támogatás érkezését jelenti. Az elmúlt másfél évtizedben a közterületek szebbé, célszerűbbé tételére több, különböző néven meghirdetett pályázatokon nyert már támogatást a város. Ezt a fajta beruházást most az „Élhető település” néven hirdette meg a pályázat kiírója, és előtérbe kerül az úgynevezett zöld és kék infrastruktúra javítása. A görpályához kapcsolódóan lesz egy közösségitér-fejlesztés, a zsilipek beépítésével a csatornarészt is rendezetté teszik. További fejlesztéseket szeretnének a sportcentrumban, ahol helyet alakítanának ki a csoportos foglalkozásokhoz, emellett a sportpályát is korszerűsítenék. A Fő utcának a Mester és a Pacsirta utca közötti szakaszán, valamint a két utcában is burkolatfelújítást végeznek. Kisebb felújítások lesznek a Kossuth térhez kapcsolódóan, továbbá az óvoda előtt parkolót alakítanak ki. A komplex projektre 400 millió forintot sikerült elnyernie Nádudvarnak. Belterületi útfejlesztésre 300 milliót nyertek, az összegből hét utca aszfaltburkolatát korszerűsítik. A központi orvosi rendelő egyik helyisége nem teljesen felel meg a mai kor elvárásának, így azt modernizálnák, másrészt fogorvosi rendelővel bővítenék az egészségházat, és egyéb olyan egészségügyi szolgáltatásokkal, ami a nádudvariaknak hasznos lehet. Erre is 300 millió forintot nyert a város. A szociális alapellátás javítására 160 milliót fordíthatnak, az összegből a szociális konyhákat korszerűsítik. Maczik Erika elmondta azt is, hogy korábban volt olyan gondolatuk, ami a helyi konyhák átszervezését célozta meg, de a koronavírus megmutatta, talán nagyobb biztonságot ad az, hogyha a főzés különböző helyeken történik.

Maczik Erika Pajna Zoltántól vette át a nyertes pályázatokról szóló támogatói okiratot

Forrás: Napló-archív

A „szelíd” turizmust kedvelőknek

Nádudvar benne van a Magyar Szürkék Útja programban. Ehhez kapcsolódóan egy bemutatóházzal gazdagodott a kisváros.

Nagyon közel áll a szívemhez ez a fejlesztés. Végigkövettem minden részét, még polgármesterré választásom előtt a megyei önkormányzatnál részese voltam az ötletelésnek, hogy a megyei turisztikai nagyprojektnek mi legyen a tartalma, és nagyon örültem, hogy Nádudvar ebbe bekerült

– beszélt a részletekről Maczik Erika. – Igyekeztem én is a szakmai tudásom legjavát hozzáadni ahhoz, hogy a városnak is olyan kiállítóhelye legyen, ami ebben a projektben egy érdekes és fontos helyszín lehet. Ezzel terveink vannak, mert ha valamennyi helyszín megvalósul, és a Magyar Szürkék Útja kulturális és tematikus útvonalként tud működni, ez egy különleges és működőképes turisztikai attrakció lesz. A bemutatóházunkat turisztikai információs pontként is szeretnénk üzemeltetni. Van egy kézműves ajándékbolt benne, szeretnénk összekapcsolni a gyógyfürdőnk szolgáltatásaival, kihasználni a Hortobágyi Nemzeti Park közelségét. Benne vagyunk a megyei önkormányzat által támogatott és menedzselt „Zöld utak” nemzetközi projektben is. Ebben is szeretnénk a térség településeivel együttműködni. Azt gondolom, ezek egymást erősítő turisztikai kínálattá állhatnak össze, de emellett önmagunk és saját értékeink megismerésére alkalmas közösségi térként is felfoghatjuk a látogatóközpontot, amely a kisebb közösségeknek, tematikus előadásoknak, szakmai közösségi rendezvényeknek is helyszíne lehet – foglalta össze a bemutatóház jelentőségét a városvezető, aki folyttata a nádudvari turisztikai lehetőségekkel. Egyértelműen ide tartozik a gyermekbarát, családias, a szó jó értelmében véve falusias strandfürdő. Ott – ahogy Maczik Erika fogalmazott – minőséget szeretnének fejleszteni, de léptéket nem. Megtartanák a családias jelleget, viszont bővíteni kellene a strand szolgáltatásait. Ezt a tulajdonviszonyok behatárolják, ugyanis a strandfürdő csak felerészben az önkormányzaté, a másik fele egy mezőgazdasági társaságé. Emiatt olyan pályázati forrás, ahol többségi vagy kizárólagos önkormányzati tulajdon szükséges, nem áll rendelkezésükre. Nádudvar a helyi természeti, népművészeti értékeire és strandjára alapozva az úgynevezett szelíd turizmust preferálja. Ehhez azonban még szálláshelyek hiányoznak.

Egy bemutatóházzal gazdagodott a kisváros a Magyar Szürkék Útja programban

Forrás: Napló-archív

Azt nézi, mi újult meg

Nádudvart csak mellékutakon lehet megközelíteni. Püspökladány felől felújított, nagyon jó minőségű út vezet a településre, a hajdúszoboszlói útnak csak a fürdőváros felőli fele kifogástalan minőségű. A Kabáról érkező úton elkelne egy új aszfaltréteg, míg a 33-as főútra vezető aszfaltcsík nagyrészét felújították; ahol viszont nem, ott nagyon rossz minőségű. Ezek állami tulajdonban lévő utak, azaz az önkormányzatnak kicsi a mozgástere ezek javításában. – Én más szemlélettel állok ezekhez az útfejlesztésekhez. Nem azt nézem, mi hiányzik még, hanem azt, mi valósult már meg, mert olyan régen vártunk rá – mondta Maczik Erika, hozzáfűzve, hogy a püspökladányi út teljesen rendben lévőnek mondható, a kabai utat mintegy 15 éve újították fel, az még bírja egy darabig, a szoboszlói út hiányzó nyolc kilométerére – beleértve a Fő utca városközpontig terjedő szakaszát is – kivitelezés előtt áll. A 33-asra vezető útnak pedig néhány szakasza maradt ki a felújításból. A lényeg azonban az, hogy fél óra alatt már elérhető Debrecen.

CH