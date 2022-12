– Debrecen és Kolozsvár földrajzi, felsőoktatási és kulturális értelemben sincs távol egymástól, és egymás rezdülésének érzékelése tekintetében pedig végképp közel állunk egymáshoz – mondta Tonk Márton.

A megállapodásról szóló szerződés elismerve a korábbi eredményeket igyekszik tovább lépni. Elsősorban oktatási, képzési, valamint a tudományos és a kutatási területen is bővíteni szeretnénk ezt az együttműködést

– vetítette előre Pető Károly, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettese.

Kifejtette, az oktatás terén mesterképzésekre, kettős diplomákat adó képzésekre koncentrálnának a jövőben, emellett a doktorképzés területét is fontosnak tartják. Pető Károly elmondta, stratégiai terepen, így az állategészségügy, a biotechnológia és a genomika területén is szeretnének előre lépni.

– Az elmúlt időszakban közös tananyagfejlesztések is történtek. Ezekre is alapozva a gazdaság- és az agrártudományi, valamint a művészeti és sporttudományi képzések is nevesítve kerültek a megállapodásba – tudatta a rektorhelyettes. A kutatómunkákra kitérve elmondta, elsősorban a két egyetem eltérő ökológiai adottságaira alapozva a vízgazdálkodás és a fenntartható mezőgazdaság kérdéskörére koncentrálnának.

A két egyetem közötti megállapodás mellett a felek aláírtak egy konzorciumi együttműködésről szóló szerződést is.

Erről Tonk Márton beszélt bővebben:

– Egyetemünk 21 évvel ezelőtti létrejötte óta a magyar kormány stratégiai partnere a Sapientia rendszer, mely két intézményt takar: a Sapientia Egyetemet és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemet. Ehhez a kettősséghez társul 2022 elején a Kolozsvári székhelyű Protestáns Teológiai Intézet – vázolta fel. A rektor hozzátette, ebben a konzorciumban tanul az Erdélyben magyar nyelven tanuló fiatalok egyharmada, földrajzilag pedig egy egységes intézményhálózatot alkot.

Szólláth Tibor, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja az együttműködés lehetséges hozadékáról beszélt.

A kuratórium azt vallja, hogy a Debreceni Egyetem vonzáskörzete a Tisza vízgyűjtő területét foglalja magában, amibe nyilvánvalóan bele tartozik a partiumi és az erdélyi rész is. A célunk azonban semmiképpen nem az, hogy elszipkázzuk az ottani szakembereket. Adni szeretnénk. Nagyon fontos nemzetpolitikai kérdés, hogy az erdélyi magyar fiatalok az anyanyelvükön tudjanak tanulni, és lehetőleg a saját szülőföldjükön tudják kamatoztatni a tudást

– fogalmazott. Hozzáfűzte, ez nem egy egyoldalú együttműködés, hiszen a Sapientia egyetem magas szintű tudásával hozzájárulva fog törekedni az egyensúlyra.

Jávor András szerint a magyarság messze alulreprezentált a romániai értelmiségben a lakosság arányához viszonyítva. Az elölnek szerint ebbe mindenképp be kellett avatkozni, mivel stratégiai kérdés, hogy az Erdélyben élő diákok a saját lakókörnyezetükben találják meg a számításaikat.

HL