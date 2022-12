A Piruett Tánc Stúdió csillaga továbbra is szépen ragyog, ami nemcsak a létszámban, hanem az eredményekben, sikerekben is megmutatkozik. A másfél évtizedes múltra visszatekintő egyesület vezetőjét, Simonyi Kittyt kértük fel évértékelésre.

Új helyszíneken

– Örömteli tény, hogy évről évre népesebb a piruettes család, s a pandémia okozta némi stagnálás után újra bővült a létszámunk, napjainkban már harminckét csoportban több mint hatszázan járnak a foglalkozásainkra – kezdte a tények sorolását a Piruett alapítója. – Ebben az esztendőben új helyszínek is bekapcsolódtak a munkába. Debrecenben elfoglaltuk harmadik „otthonunkat” a Perényi Pál Salakmotor Stadion rendezvénytermében, ami igazi hiánypótló megoldás volt, hiszen Debrecen déli részében lakó növendékeinknek így sokkal könnyebb edzésre járniuk, valamint a fitneszesek számára rendkívül praktikus, hogy állandóan le van rakva a tatami az akrobatikus tréningekhez. A cívisvárosi helyszíneken túl eddig Biharkeresztesen, Berettyóújfaluban, Derecskén, Balmazújvárosban, Püspökladányban és Józsán tartottunk foglalkozásokat, de most már Komádiban is jelen vagyunk. A helyiek már évek óta szerették volna, hogy náluk is legyenek edzéseink, s ezt most véghez tudtuk vinni, ráadásul két csoportot is indítottunk. Szeretném kiemelni, hogy a több mint hatszáz táncos munkáját tizenhárom edző irányítja, felügyeli.

Forrás: Piruett Tánc Stúdió-archív

Show és sport

Mérföldkőhöz érkezett a Piruett nyáron, hiszen egy nagyszabású gálával megünnepelhették a 15 esztendős születésnapjukat. De senki se higgye, hogy a jubileumi showműsor után pihenőre vonulhattak a táncosok. – Annak ellenére, hogy a tavaszi versenyszezonon már túl voltunk, s az őszi megmérettetések még távol voltak, nagyon sok jelenésünk volt, szinte minden hétvégén felléptünk valahol. Természetesen a legnagyobb és legjelentősebb fellépésünk az 53. Debreceni Virágkarneválon volt, ahol közel százan táncoltak a menetben. Már visszatérő fellépői vagyunk a cívisváros leghíresebb rendezvényének, amin mindig nagy megtiszteltetés a részvétel – fogalmazott Simonyi Kitty, aki értékelte egyesülete eredményeit is. – Büszkeséggel tölt el, hogy a piruettesek részesei lehettek annak a sikernek, amit az év egyik legrangosabb versenyén, az IDO World Show Dance világbajnokságon arattak a magyarok. A 24 fős csapatot három egyesület, a Szigetszentmiklósi SC, a Dirty Dance Sopron és a Piruett táncosai (Balogh Luca, Balogh Zsófia, Nagy Blanka, Szabó Luca, Nédics Réka, Gál Petra, Háló Csenge) alkották. Magyar gárda évek óta nem jutott döntőbe a világbajnokságon, éppen ezért a lengyelországi Zielona Górában előadott Parfüm című koreográfiával elért ötödik helyezés mindenképpen kiemelkedő, emlékezetes eredmény. A pandémia miatt igazából már három éve készültünk erre a megmérettetésre, de ezzel a sikerrel feledtettük a sok-sok munkát. S ha már munka, akkor el kell, hogy mondjam, elkezdtük a felkészülést a februárban kezdődő tavaszi versenyszezonra. A Piruettet alapjában véve a showtánccal kötik össze az emberek, de már másfél éve van fitnesz szakosztályunk is, ahol tisztán látjuk, miben kell fejlődnünk. Nagyon nagy segítségünkre vannak a versenybírók, akikkel folyamatosan konzultálunk, ugyanúgy, ahogy a többi csapat edzőjével. Elvitathatatlan, hogy vannak sikereink, ám még nem tartozunk a konkrét élmezőnyhöz. Továbbra is a showtánc a fő profilunk, ám lehetőséget szeretnénk adni mindazoknak, akik akrobatikában és erőnlétben kimagasló teljesítményre képesek, s így a fitneszben is kipróbálhatják magukat. Eleinte nagyon sok volt az „átjárás” a tánc és a fitnesz között, ám most már vannak olyan versenyzőink, akik kifejezetten csak a sportra összpontosítanak. A fitneszversenyzőinket Kiss Nikoletta, Madarász András, Szilágyi Zsófia és jómagam készítjük fel a viadalokra.

Mese, ötszáz fővel

Az állandó edzések, a különböző fellépések és versenyek mellett még egy dolog biztos a Piruett életében: a rendszeres gálaműsor. – A Piruett Tánc Stúdió 15 éves fennállását egy nagyszabású show műsorral ünnepeltük nyáron a Kölcsey Központ nagytermében, de az év vége sem múlhat el gála nélkül. Mindig igyekszem gyerekeknek szóló táncdarabokat készíteni, lehetőség szerint olyat, ami korábban musical változatban elkészült, s most is így választottunk előadást: az Oroszlánkirályt láthatja majd a közönség. Szeretek újdonságokkal előrukkolni, ám a jelenlegi nagy változtatást valamilyen szinten a kényszer is szülte. A jubileumi gálánkon zsúfolt telt házunk volt, ám így sem jutottak be sokan, ráadásul azóta nőtt a taglétszámunk is, így szinte magától adódott az ötlet: legyen két előadásunk! Így december 18-án a Kölcsey Központ nagytermében két műsort adunk, a délelőtti és a délutáni programban összesen huszonegy csoport, nagyjából félezer táncos lép majd színpadra. Ezáltal a publikum is kényelmesebb körülmények között nézheti a tanítványainkat, illetve a dupla előadással minden piruettes bemutathatja tánctudását. Örömmel jelenthetem be, hogy hatalmas várakozás előzi meg az Oroszlánkirályt, alig kezdtük el a jegyértékesítést, s szinte már minden belépő elkelt mindkét előadásra.

Boros Norbert