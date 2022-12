Mézes- és kürtőskalács-illat mellett sok-sok csillogó szemű gyermek várta vasárnap délután Nádudvaron a szorgos Mikulást, aki, hogy az adventi gyertyát is lángra lobbanthassa, a szokásosnál hamarabb érkezett.

Ennek a sietségnek is tudható be talán, hogy az „öreg őszszakállú" öve csúszott lefelé pocakjáról. Majd megpihent a neki odakészített kanapé szegletében, ahol az est háziasszonya, a művelődési központ kulturális csoportvezetője, Tóth Ilona Márta kapta mikrofonvégre. Azt tudakolta, milyen útja volt a teli puttonnyal érkezett vendégnek. Kalandos, sőt csúszós, mint a nadrágja öve - felelte meggyötörten. A rénszarvasai is megsínylették azt, s le is fogytak, mint ő maga, ezért is csúszott az a fránya derékszíj - tronfolt még rá utoljára a nem várt közjátékra.

A váratlan intermezzo azonban nem zavarta meg a gyermekeket: verssel, dalocskákkal köszöntötték a várva-várt piros ruhás „apókát". Aki nekik és a többi rá várakozó gyerkőcnek is szaloncukorral köszönte meg a kedves fogadtatást. A csengője a nap sztárja lett, minden kislány és kisfiú megrázta azt, a Mikulással való közös fotózáson.

A kézműves sarokban mindeközben mézeskalácssütés, illetve a nagycsaládos egyesület téli szöszmötölője tartott izgalomban kicsit és nagyot. A napot a gyerekek örömére a Kolompos együttes koncertje zárta.

Marján László