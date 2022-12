Közösségi oldalán feltöltött rövid videójában számolt be Téglás fejlesztéseinek aktualitásairól Szabó Csaba polgármester. A bejegyzésből kiderül többek között, hogy folyamatban van a városi piac építése, a vasútállomás és környezetének felújítása; már közbeszerzés alatt az ifjúsági klub épületének kialakítása is. Idén felépült a sportpályán egy pumpapája, felújították a bowlingpályát, a lelátókat és az épületeket is. Korszerű világítást kapott a futballpálya. Megújult több út, és napelemrendszert kapott a városi óvoda is.

