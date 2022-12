Közmeghallgatás volt december 5-én a csökmői polgármesteri hivatalban. Idén nagyon kevesen, mindössze kilencen jelentek meg a lakosság részéről. Nagy Tibor polgármester beszámolt az elmúlt évi eseményekről. Hangsúlyozta, hogy nagy a bizonytalanság, ami már a covid miatt elkezdődött néhány éve, az orosz-ukrán háborúval pedig csak fokozódott. Nagy teher az önkormányzatra is az energiaválság, a hiánycikkek és az infláció. A polgármester jó dolgokról is beszámolt. Például, hogy plusz adókkal nem szeretnék terhelni a lakosságot.

Örömhír, hogy pályázatokból idén három játszótér készült el, amiből kettő még nincs átadva, de amint elhárulnak az akadályok, élvezhetik a gyerekek a korszerű játékokat.

Megújult a kerékpárút, ami szintén jó hír. Eredményesnek értékelte a közfoglalkoztatási programot is, amiben összesen huszonkilenc embert tudtak alkalmazni. A jövő évre is benyújtották már az igényt a közfoglalkoztatásra. Mint mondta, ebben az évben megvalósult egy biobrikettüzem is. Megvalósításra vár többek között a faluház energetikai korszerűsítése, a Vörösmarty és Széchenyi utcák egy-egy szakaszának javítása, az általános iskolában egy sportpálya, az iskola előtt egy tizenöt-tizennyolc férőhelyes parkoló kialakítása, valamint a temetőkapu felújítása. A tojótyúk állományt csirke- és fácántenyésztésre cserélik.

Az elmúlt hetekben minden arra jogosult háztartás három csirkét kaphatott természetbeni támogatásként.

A polgármester beszámolt arról is, hogy különböző módokon a lakosság valamennyi korosztályát tudják támogatni. Megemlítette a Bursa Hungarica és az Arany János Tehetséggondozó programot, amivel négy felsőfokú, tizenkét középiskolában tanuló csökmői hallgatót tudtak támogatni. A művészeti iskolában tanuló diákat száz százalékban támogatja az önkormányzat, jelen esetben hatvanegy gyermek költségtérítését vállalják át. Iskolakezdési támogatásban száznyolcvankét diák részesült, a civilszervezetek közöl nyolcat patronáltak pályázat útján. Nagy Tibor összegezve a hamarosan búcsúzó évet, megállapította, hogy korszakváltás zajlik, ennek vagyunk most a részesei. Reméli, hogy ha az orosz-ukrán háború véget ér, normalizálódik a helyzet az élet más területein is. Ezután a lakosság kapott szót. A polgármester az elhangzott kérdésekre mindenkinek érdemben válaszolt, a hiányosságok pótlására ígéretet tett.

B. Kiss Andrea