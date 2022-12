Évről évre emelkedő tendenciájú azoknak az állatoknak a száma, amelyek a tűzijátékkal összefüggésben szöknek el otthonról, szereznek súlyos sérüléséket a szökéseikkel következtében – fogalmazott a Haon érdeklődésére Szilágyi Attila Balázs állatvédő, a debreceni Állatvédelmi Támogató és Információs Központ vezetője.

Mint kiemelte, azon bírságok, melyek a tiltott pirotechnikai eszközök használatért járnak, semmilyen visszatartó erővel nem bírnak. Ugyanis a legalapvetőbb tűzijáték, amely legálisan vásárolható, olyan fény- és hanghatási értékkel bír, mely bőven túl van azon a határon, amely az állátokra gyakorolt hatásával eléri a súlyos és káros értékhatárt.

– Az évről évre romló állapot miatt maximális biztonsági előkészületet javaslok. A kint tartott kutyák vannak a legnagyobb veszélyben. A kerítés, a zárt kapu nem mentő tényező, sőt sok esetben ez okoz számukra súlyos sérüléseket. Félelmükben, zavarodottságukban menekülni próbálnak ezeken át, amit egyébként más esetben nem tennének. Ezekkel szemben nem láncon tartás, tehát a kikötés a megoldás, hanem a zárt, nyugodt, a hang- és fényhatásoktól mentes helyre menni velük, ahol valamennyire lehet felügyelni is őket.

Plusz kiegészítő gyanánt vannak nyugtató hatású készítmények is. Az igazi hatás a kettővel, azaz a gazdik jelenléte és a készítmények nyugtató hatása már siker lehet, és jórészt különös probléma nélkül el tudják viselni a szilveszteri durrogtatást

– érzékeltette a szakember. – Nem mindenkinek áll rendelkezésre garázs, ettől független, ha lehet, akkor legalább erre a kicsi időszakra vigyük be magunkkal kedvencünket. Mint megtudtuk, a bent tartott állatok esetén egy fokkal jobb a helyzet, ha azt nézzük, hogy kisebb a szökés veszélye, bár még ilyen helyzetben is, ha magasabb az ingerszint, akkor képesek kitörni. Sok esetben ez is megtörténik. – Nekik megvannak a nyugodt és általuk már feltérképezett biztonságos helyeik. Itt ezzel együtt javasolt a bioalapú (hangsúlyozottan nem gyógyszerhatóanyag-tartalmú) készítmények prevenciós céllal való adása. Már csak azért is, mert a poszttrauma így is képes kialakulni, és pontosan ez alapozza meg a jövőre sokkal erősebb módon jelentkezni képes félelemérzetet – hangsúlyozta.

Kérjük a közösségi média segítségét

– Igyekezzünk állatorvosunkkal előre konzultálni, mihamarabb beszerezni a megfelelő felszerelést, készítményeket, kisebb sérülések ellátására alkalmas dolgokat.

Ha nincs állandó orvosunk, akkor térképezzük fel, kérjünk segítséget azt illetően, hogy ha baj van, kihez érdemes fordulni. Ha egy állat elkóborol, akkor a lehető leghamarabb kérjük a közösségi média segítségét. Rengeteg csoport dolgozik ilyenkor egész éjjel, és a gyorsabb mentés, hazajuttatás érdekében ez életmentő lehet. Legyen kép mindig a kedvencről, a könnyebb beazonosítás végett.

– emelte ki.

Szilágyi Attila Balázs

Forrás: SZ. A. B.-archív

Az állatvédő arra is rámutatott, hogy a tévhittel ellentétben nem csak az állatok gazdáira fejt ki ez elképesztően nagy nyomást. Az állatvédők, állatmentők, civil állatszeretők az évnek ezen szakaszaiban, még az év többi napjához képest is sokkal magasabb szinten vannak jelen az utcai és egyéb támogatást igénylő területeken. Az ő munkájuk megkönnyítése is otthonról indul, főleg, hogy magasabb biztonsági óvintézkedéseket szavatolunk.

Szilágyi Attila Balázs leszögezte: bármennyire is nehéznek tűnik ennek kivitelezése, azzal szemben sokkal jobb, mintha végül visszafordíthatatlan folyamattá válna az egész eset. Sok esetben nem biztos, hogy visszakapjuk a kedvenceinket, lehet, az utolsó útjuk ez. Viselkedjünk tehát felelősen!

