A Microsoft Learn for Educators Program tagjaként a Debreceni Egyetem Informatikai Kara is részt vett a világcég által szervezett varsói szakmai csúcstalálkozón. Az IK a nemzetközi nagyvállalat egyik kiemelkedő partnereként mutatta be a Microsoft támogatásával elért tudományos és oktatási eredményeit – számolt be a hirek.unideb.hu.

Azt írták, a Microsoft Kozminski Egyetemen rendezett novemberi konferenciáján azok a felsőoktatási intézmények vehettek részt, amelyek kapcsolatban állnak a világ egyik legnagyobb szoftvervállalatával, az együttműködés eredményeit pedig hatékonyan integrálják a tudományos, valamint az oktatási tevékenységeikbe.

A Microsoft a Debreceni Egyetem Informatika Karát is meghívta az eseményre, az IK ugyanis a világcég aktív partnerintézményévé vált az utóbbi időszakban.

Hajdu András, a Debreceni Egyetem Informatikai Kar dékánja az egyetemi portálnak elmondta: a konferencia fókuszában elsősorban az adattudományhoz és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó, a felhőtechnológiákat alkalmazó kutatások, képzésfejlesztések álltak, ezen a téren az IK is jelentős eredményeket ért már el.

- A fő kérdés az volt, hogy miként használhatják az intézmények az oktatásban és a kutatásokban az eddigi szakmai tapasztalataikat. Minden esetben az volt a lényeg, hogy olyan módszertanokat, technológiákat ismertessenek meg, amelyek kidolgozásában együttműködtek a Microsofttal. Nagy hangsúlyt kap a kar oktatói és tudományos tevékenységében a mesterséges intelligenciaalapú adatfeldolgozás, valamint akárcsak a konferencián, nálunk is központi téma a felhőtechnológia alkalmazása az adattudományok területén. Emellett a Debreceni Egyetem két éve szoros szakmai kapcsolatot ápol a világcéggel, ez az együttműködés tökéletesen illeszkedik az intézmény multidiszciplináris jellegéhez – nyilatkozta a kari vezető.

A Microsofttal zajló közös munka során az IK több olyan technológiát épített be a képzéseibe, amelyek révén meghatározó szerepet kap a hazai felsőoktatásban a Microsoft.

- A cég képviselői elismerően bólintottak, amikor bemutattuk a portfóliónkat, felvázoltuk az eddigi eredményeinket és a jövőbeni elképzeléseinket. A Microsoft által dedikált, ingyenesen megszerezhető üzleti tanúsítványunk a régióban egyedülálló és a világ szinte minden pontján elfogadják a piaci szereplők. Emellett érdemes még megemlíteni az olyan mesterségesintelligencia-alapú tudományos témákat is, mint például a molekulaosztályozás, a sejtdetektálás, a Big Data alkalmazása az egészségügyi területeken, valamint az önvezető járművekkel kapcsolatos fejlesztések, kutatások – sorolta a Debreceni Egyetem Informatikai Kar gazdasági és külkapcsolati dékánhelyettese.

Bérczes Tamás hozzátette: