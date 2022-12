Eltelt ismét egy esztendő, újra itt a szilveszter. Az év azon éjszakája, amely szinte mindenki számára jelentőséggel bír, hisz ilyenkor magunkban értékeljük az elmúlt tizenkét hónapot, és fogadalmakat teszünk a következőre, bízunk egy jobb, sikeresebb jövő évben. Sokan vagyunk olyanok is, akiknek egy-egy szép emléke fűződik az év utolsó éjszakájához. A Hajdú-bihari Napló 1944-es indulása óta – néhány alkalomtól eltekintve – beszámolt arról is, hogyan töltötték a debreceniek és a megyeiek a szilvesztert. Ezekből a tudósításokból szemezgettünk.

Első állomásunk 1956 szilvesztere. Ma már jelentéktelen összeg, de 1957-ben elégedettséggel töltötte el az Aranybika vezetőségét, hogy szilveszter és újév napján összesen mintegy 80 ezer forintos forgalom volt Debrecen ikonikus vendéglátóhelyén. A Hajdú-bihari Napló január 3-i beszámolója szerint – az este 9 órai zárás ellenére – 1500 liter bort és 600 liter sört értékesítettek a két nap alatt, emellett további 200 üveg bort is eladtak. Az esti tombolán még egy kismalac is gazdára talált, de öt évvel később sem adták lejjebb a helyiek. – Szilveszter éjszakáján szinte nappali forgalom volt Debrecen utcáin. Trombitaharsogás, táskarádiók hangja, jókedvű emberek vidám éneklése töltötte meg az éjszakát – olvasható az 1962. január 3-i lapszámban. Este nyolc után valamennyi szórakozóhely megtelt, hajnalban nehezen lehetett taxit fogni, pedig a villamos is közlekedett egész éjjel, s mintegy háromezren vették igénybe.

Nem volt panasz az 1968-as év búcsúztatására sem: a Hajdú-Bihar Megyei Vendéglátó Vállalat zenés egységeiben debreceni és pesti művészek várták a szilveszterezőket. Az este érdekessége volt, hogy az Aranybika elnevezésű bor ekkor debütált.

Bő egy évtizeddel később ismét az Aranybikában járunk: az 1982. január 4-i Napló tudósítása szerint a patinás szálloda új vendéglátóegysége, Debrecen új szórakozóhelye elnyerte a vendégek tetszését, ahol a magyar szilveszterezők mellett román és jugoszláv csoportok is köszöntötték az új évet. Még a Bartók termet is át kellett rendezni vendéghelyiséggé.

Harminc éve köszöntött először újévet az Epona

– Hajdú-Bihar szállodai nevezetességei közül először köszöntött újévet a hortobágyi Epona, melynek teljes kapacitással üzemelő részlegeiben, két éttermében mintegy 260-an tekintették meg az éjfél előtti zenés-táncos show-műsort és a Himnusz utáni folklór-összeállítást – olvasható az 1993. január 2-án megjelent Naplóban. A lap korabeli tudósítójának kérdésére a szálloda igazgatója elmondta: szolgáltatásaiknak egyszerre kell megjeleníteniük az európai színvonalat és a helyi hagyományokat. Vendégkörük összetétele is így kívánta: a felerészben belföldiek mellett osztrákok és németek töltötték a téli víkendet a magyar puszta akkori új idegenforgalmi létesítményében.

Egy évvel később a Hódos Imre-sportcsarnokban a Magyar Szeretetszolgálat szépségkirálynő-választással egybekötött bálját tartották. A Kölcsey művelődési központban batyus bállal búcsúztatták az eltelt esztendőt, a fiatalok diszkózene, a korosabbak hagyományos zene mellett. Telt ház volt az Aranybika termeiben is.

Először az utcán

Az ezredforduló már önmagában is ikonikus pillanat (voltak, akik Jézus eljövetelét várták akkor), amely a debreceni szilveszterezésben szintén mérföldkővé vált: a 2000. január 3-án megjelent Napló ír arról, hogy ekkor teremtette meg először a debreceni önkormányzat annak a lehetőségét, hogy a városlakók és a turisták a Piac utcán rendezett koncerteken, programokon köszöntsék az új évet.

– Szántszándékkal az ünneplő tömegbe hajtott – hozta címlapján a megyei napilap 2005. január 3-án. A korabeli tudósítás szerint majdnem tragédiába fulladt az ünneplés szilveszter estéjén a Péterfia utca Kövér Egér elnevezésű sörözőjénél. Az éjféli Himnusz után az utcára tódultak a fiatalok, s ezt egy arra jár autós nem vette jó néven. Szóváltás alakult ki, a 23 éves sofőr elhajtott, de 100 méter után visszafordult, és lekapcsolt lámpával az ünneplők közé hajtott.

Tíz évvel ezelőtt a Kossuth téren tartottak nagyszabású szilveszteri bulit. A színpadon többek között Kökény Attila és Tolvai Renáta is fellépett. Ez a szilveszter nem volt kiemelkedő – sajnos és egyben szerencsére is –, azonban az elbúcsúztatott év annál inkább: a Loki bajnoki arannyal, veretlenül zárta az idényt és írta be magát a hazai futballtörténelembe.

