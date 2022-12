Elmondható, hogy Hajdúhadház 2022-es éve az útépítésekről is szólt, több fontos szakasz is elkészült. Csáfordi Dénes polgármester közösségi oldalán megosztott bejegyzése szerint a munkálatok jelenleg is tartanak és még a hónap vége előtt elkészülnek Károlyi, Szabó Gábor és a Jászai Mari utcák aszfaltozása is. HBN