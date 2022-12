A Hungarikum Bizottság december 13-i döntésével kiemelt nemzeti értékké vált egyebek mellett a Hajdú Gabona Zrt. csikós motívumú lisztcsaládja, az úgynevezett Hajdú-lisztek és -őrlemények termékcsalád. Ez a szint már a Hungarikumok előszobája, azonban oda bekerülni nem kevés idő, és nem kis munka. Jól jelzi ezt az is, hogy a Hajdú lisztek hét évvel ezelőtt, 2015-ben kerültek a megyei értékek közé.

A folyamatot a Kocsi Erika indította el. Mint azt a Hajdú Online-nak felidézte, a nemzeti értékek kutatását 2014-ben kezdte, az első munkájaként feldolgozta Kabay János, a morfingyártás magyar atyjának életművét, amely 2016-ban hungarikummá vált.

Kocsi Erika

Forrás: K. E.-archív

A hajdúnánási Csiha-malom történetének feldolgozása során került kapcsolatba a Hajdú Gabona vezérigazgatójával, Lakatos Zoltánnal. Az ő felkérésére kezdte el feldolgozni a Hajdú-lisztek történetét is.

Az ország keleti részében, valamint Romániában is ismert, keresett termék története egészen a IX. század derekáig nyúlik vissza, ugyanis a debreceni István-malom lisztje az összes lisztkategóriás díjat elnyerte az 1862-es Londoni Világkiállításon. Ennek a készítménynek a hagyományát őrzi, viszi tovább a Hajdú Gabona, garantálva 19. századi világszínvonalú minőséget. A csikóslogó megjelenése az 1900-as évek elejére tehető, amely a hajdúsági és hortobágyi származást szimbolizálja. A készítmények magas minőségét többek között az adja, hogy a malmok mindig több fajta búza keverékét őrlik, adalékok hozzáadása nélkül. A Hajdú-liszteket ma az 1942-ben, Hajdúnánáson épült Csiha-malomban, valamint a Hajdú Gabona berettyóújfalui üzemében állítják elő.

Kocsi Erikától megtudtuk: egy-egy érték hungarikummá válása hosszú folyamat, amelynek több döntési körön kell átmennie. – Már a Magyar Értéktárba is csak olyan anyagok kerülhetnek, amelyek országosan is ismertek, hungarikum pedig csak az lehet, ami a maga területén nemzetközileg is emeli a magyar országimázst – húzta alá a szakember.

BS