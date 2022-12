Amikor az év utolsó percében összekoccan két pohár, a tévében felcsendül a himnusz, odakint tűzijátékok pattogása, surrogása, robaja váltja egymást, nehéz kívül tartani magunkon a pátoszos érzést: valaminek a vég- és valaminek a kezdőpontján vagyunk. Sokan gondolják át ilyenkor a mögöttük álló történéseket, mások célokat tűznek ki ezen a múltat és jövőt elválasztó színes, varázsos határon, megint mások csak azért sem tekintik a szilveszter éjszakát megfelelőnek az ünnepélyes fogadalomtételekre.

A Kossuth téren sétálókat és egy pszichológust is megkérdeztünk az újévi fogadalmakról, a sikeres tervezésről, valamint a céljaink elérése előtti buktatókról.

Vezendi Mihályné és Vezendi Gréta

Forrás: Czinege Melinda

Vezendi Mihályné és lánya, Gréta épp egy szilveszteri bulikellékeket árusító bódé mellett sétált el, amikor megállítottuk őket fotós kollégámmal szerdán délben. Sem dudát, sem vicces maszkot nem vettek, csendes évzárásra készülnek. Kaszinótojás, sonkatekercs és saláták várják majd a tiszavasvári nő otthonába látogató testvérééket. Ha ők átmennek, összesen heten búcsúztatják beszélgetve, zenét hallgatva, koccintva a 2022-őt. Jó eséllyel Gréta is ennek a csapatnak a része lesz, vagy egy barátnőjéhez megy hasonló ünneplésre.

Mindketten határozott választ adnak, amikor a fogadalmakról érdeklődöm, de egészen más okból. Grétából a fájdalmas utat lezáró döntés ereje szól ki: – Szeretnék elengedni pár embert az életemből – mondta. Az édesanya pedig így felelt: Nincs újévi fogadalmam. Ha elhatározok valamit februárban vagy máskor, akkor megcsinálom, nem kötöm az év végéhez.

Nem akartam tovább rabolni tőlük az anya-lánya program perceit, ezért útjukra engedtem őket. Távolodtam tőlük és nagyon szorítottam Grétának.

Nagy buliban vagy elcsendesedve

Az Aranybika előtt két széles mosoly vonzotta diktafonomat magához: a dunavarsányi Matló Bertalan a Debrecenben tanuló öccséhez érkezett most látogatóba, míg a szintén a fővárosban élő Nácsa Petra havonta jár a cívisvárosba az édesanyjához.

A Balaton Soundon találkoztak, a nyári fesztivál, rendhagyó módon, Bertalan számára lényegesebb fordulópontja az évnek, mint a december 31-e. Ő azokban a koncertektől hangos, felszabadult júliusi napokban vet számot, és az életével kapcsolatos kisebb célokat is ekkor tűzi ki maga elé. A 2023. évet tizenöt tagú baráti társaságban, házibuliban köszönti majd.

Petra épp az ellenkezőjére készül. Mint azt a sales manager mondta, az elmúlt öt évben nem volt semmilyen zajos óévbúcsúztatóban, nem szívesen vesz részt a „kötelező” ünneplésben. Az év ezen szakasza számára az elcsendesülésről, pihenésről szól. Ezúttal is otthon marad, esetleg egy barátnője társul hozzá, és filmnézéssel, koccintással, csevegéssel töltik az év utolsó estéjét.

Nácsa Petra és Matló Bertalan

Forrás: Czinege Melinda

A fiatal nő ilyenkor átgondolja az elmúlt időszak eseményeit, eredményeit, és tervez. Folyamatosan szeretne jobb lenni a munkájában és fejleszteni a személyiségét. Most is vannak kisebb céljai, de nem kívánta elárulni, nehogy a környezete esetleg lebeszélje róla. Inkább magában dédelgeti ezeket és tesz értük.

Kis lépésekben a nagy cél felé

Megkerestük Kedves Flóra Enikő pszichológust is, aki hangsúlyozta: az évösszegzés és tervezés a fogadalmakon kívül sok embert motiválhat önreflexióra is. Éppen ezért mindenképpen hasznos, ha időnként megállunk, és sorra vesszük, hogy hol tartunk most, milyen erőforrásaink segítettek minket eddig, és hova szeretnénk ezután eljutni. Hogy ezt pontosan mikor tegyük meg, arra nincs konkrét ajánlás. Kézenfekvő a naptári év végén, hiszen ekkor valóban lezárul valami, és új számításba kezdünk, de azzal sincs gond, ha valaki máskor szeretne ezzel foglalkozni.

Kedves Flóra Enikő szerint a legnagyobb buktatók általában az irreális elvárások

Forrás: K. F. E.-archív

A szakember hangsúlyozta: érdemes olyan célokat kitűzni magunk elé, amik reálisan teljesíthetők egy éven belül, illeszkednek a jelenlegi életritmusunkhoz és mérhetők.

Fontos, hogy konkrétan fogalmazzuk meg céljainkat, valamint sokat segít, ha kisebb lépésekre bontjuk őket. Például, ha szeretnénk idén előtérbe helyezni a testmozgást, először érdemes végig gondolnunk, hogy melyik az a mozgásforma, ami hozzánk a legjobban illeszkedik. Ezután elhatározhatjuk, hogy hetente minimum két alkalommal végezzük ezt a tevékenységet. Az alkalmak számát szépen lassan lehet növelni.

– Sokkal jobban hangzik persze, hogy január elsejétől heti ötször lemegyek az edzőterembe úgy, hogy előtte teljesen elhanyagoltam a mozgást, de hosszútávon sokkal eredményesebb, ha türelmesen, kisebb lépésekben haladunk a kitűzött cél felé – nyilatkozta.

A hibázás nem céltévesztés

– A legnagyobb buktatók általában az irreális elvárások, amelyeket előszeretettel támasztunk magunk felé – hívta fel a figyelmet a pszichológus. Túl távoli, túl általános vagy túl idealizált célt tűzünk ki, amelynek eléréséhez nem illeszkedik az életritmusunk. Gyakori a „mindent vagy semmit” gondolkodás is, amely röviden annyit jelent, hogy ha nem sikerült tökéletesen, hiba nélkül haladnunk a kitűzött cél felé, akkor le is mondunk arról. Például elhatározzuk, hogy szeretnénk pár kilótól megszabadulni, majd két hét után, amikor úgy érezzük, hogy elhasaltunk az első buktatókon, úgy döntünk, hogy nem vagyunk ehhez elég erősek, nem tartottuk magunkat a fogadalmunkhoz, így már nem is érdemes próbálkozni.

A leglényegibb, hogy tanuljunk meg magunkkal megértők, türelmesek és elfogadók lenni. Lesznek olyan célok, amelyeknek a megvalósítását könnyebbnek fogjuk érezni, míg más célokat sokkal nagyobb küzdelem árán tudunk elérni. Ilyenkor a legjobb, amit tehetünk, az, hogy megállunk, és megpróbáljuk végig gondolni újra, hogy hol is tartunk most, kell-e változtatnunk valamin. Könnyen meglehet, hogy kis lépésekben már szépen haladunk, de a túlzott elvárásaink miatt kudarcnak éljük meg a „kisebb” teljesítményt.

Végezetül Kedves Flóra Enikő azt is elárulta, hogy ő minden december végén leül, és összegzi az előző évét, végignézi, hogy miket tervezett év elején, miket sikerült megvalósítania. Emlékezetes fogadalma ugyan nincs, de idén mindenképpen rákerül a listájára, hogy sokkal több időt töltsön a természetben.

HaBe