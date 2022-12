Vitányi István országgyűlési képviselővel és Zámbori Péter ügyvezetővel együtt járta be pénteken a berettyóújfalui fürdőberuházást Muraközi István. A polgármester erről Facebook-oldalán számolt be, néhány friss fotót is csatolva a komplexum mostani állapotáról. Van medence, amit már fel is töltöttek, megérkeztek a beléptetőkapuk, de a szaunában is szét lehet nézni a felvételeken.

Mint ismert, a tavaly januárban elkezdődött fejlesztésben a 2170 négyzetméteres fürdőt 2870 négyzetméteresre bővítik ki. A medencecsarnok épületét felújítják, és fedett gyógyvizes medencével, tanmedencével látják el. Bővítik és korszerűsítik a fejépületet is, ott a földszinten öltözőblokkokat alakítanak ki, a medencecsarnokhoz kapcsolódóan bővítik a wellnessrészleget finn- és infraszauna, gőz- és sókabinegységekkel, merülőmedencékkel, zuhanyzókkal.

Ugyancsak a földszinten található 25 méter hosszú medence nyugati oldalában egy 75 köbméteres termálvizes medencét alakítanak ki, amit akár 40-50 pihenni vágyó is használhat egy időben, továbbá tanmedencét is építenek.

Az épület teljes emeleti része a gyógyulni vágyókat szolgálja majd: egyebek mellett fizikoterápiás és hidroterápiás, valamint tangentor kezeléseket, lézer-, mágnes-, továbbá balneoterápiát, gyógytornát és gyógymasszázst, szánsavas fürdőkezelést, iszappakolást vehetnek igénybe a vendégek. Ezen felül hatágyas nappali szanatóriumot, illetve egy 65 négyzetméteres tornatermet is kialakítanak az első szinten.