Csütörtök este fotóriportereink is tettek egy kört a forgatagban, amely ezúttal is tele volt sétáló, nézelődő, vagy éppen forralt bort kortyolgató vendégekkel, de persze olyanok is akadtak, akik ennél aktívabb kikapcsolódást választva a Nagytemplom előtti jégpályán rótták serényen a köröket.