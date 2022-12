Mint az égi hírnök a pásztorokat 2022 évvel ezelőtt Betlehem felé, mint a világító csillag az ünneplőket Debrecenben a Régi Városházától a Nagytemplomba tartva, úgy vezérelte az istenházában szólók vagy éneklők hangját a szeretet aranyvasárnap. Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő felolvasása fogadta a beözönlőket a negyedik adventi gyertyagyújtáson. Puskás István alpolgármester azt mondta, emberi gyarlóságainkban, kicsinyességeinkben, végességünkben, a bennünk lakó sokszor gonosz erőkben az egyedüli érdemi megoldást a szeretet tudja nyújtani. Ezt az értéket 2022 éve valljuk magunkénak. Az emberiség történetének legfontosabb születésnapjára készülünk – fogalmazott, és arra kérte a jelenlévőket, hogy a következő napokban, amikor feszített tempót igényel és akár stresszt okoz a készülődés, álljanak meg, fújják ki magukat és idézzék fel, mire készülünk valójában. A szeretet ünnepére.

Forrás: Molnár Péter

– Az ajándékvásárlás a készülődés része, de kérdés, hogy ezektől lesz-e igazi a karácsony? A karácsonyt nem mi teremtjük, hanem ajándékba kaptuk Istentől mindannyian. Mert Ő meg tudja adni az igazi ünnepet, ezzel együtt mindent, amire szükségünk van, köztük a békességet is – fűzte tovább Oláh István, a Debreceni Református Nagytemplom elnök-lelkipásztora a korábbi felvetéseket. – Engedjük be az Urat az életünkbe azért, hogy békességünk legyen Istennel, önmagunkkal és egymással – kérte az utolsó adventi vasárnapon összegyűlteket.

Festett történelmi pillanatok

Palánki Ferenc római katolikus megyéspüspök egy képmeditációval készült, Giotto di Bondone egy freskórészletét láthattuk a kivetítőn, melyen Máriát láthattuk, amikor Gábriel arkangyal megszólította az örömhírrel. – Mária tulajdonképpen az Istennel találkozik, sőt saját magával. Azzal az önmagával, ahogyan őt Isten látja: kegyelemmel teljesnek. A mi életünkben is nagyon fontos tudatosítani, hogy Isten minket jónak teremtett, jónak akar látni és azt akarja, hogy egymást jónak lássuk – hívta fel a figyelmet. Elhangzott, érdemes példát vennünk Máriáról a tekintetben is, hogy ő mert kérdezni. Imádságaink, töprengéseink alkalmával mi is kérdezhetünk Istentől, nem kell mindent elsőre megértenünk. Jézus szülőanyja kap választ a kérdésére, hogyan történhet mindez, majd kimondja az igent. Nem arra, hogy képes lesz Isten fiának anyjává válni, hanem arra, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Ahhoz, hogy rajtunk keresztül is valami csodálatos megvalósuljon itt, a földön, amit személyes és közösségi üdvösségtörténetnek nevezünk, ahhoz az kell, hogy lássuk magunkat úgy, ahogyan Isten akar minket, és mondjuk ki az igent arra, ami rajtunk múlik – biztatott.