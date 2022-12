Az idei évben még egyszer rajthoz állt Marci, méghozzá egy különleges eseményen,

a Fuss Neki futófesztivál elnevezésű, úgynevezett virtuális futás ötkilométeres távját teljesítette december 4-én.

Egy ilyen megméretés nem a klasszikus versenykörülmények között történik, hanem a résztvevők egy megadott időszakban bárhol, bármikor lefuthatják a bevállalt távot, de ugyanúgy rajtszámot viselnek és befutóérmet kapnak, mint a tömegrendezvényeken. Ez a fajta kihívás különösen a koronavírus-járvány kitörése óta, a versenyeket érintő korlátozások miatt lett népszerű.

Marci és Judit ezúttal is futókocsi használatával teljesítették a távot, a kisfiú édesanyja és bátyja, Peha László; valamint Judit fia, Kovács Sámuel pedig kerékpáron kísérte őket az Ebes és Hajdúszoboszló közti kerékpárúton.

Az elszánt csapat végig jó hangulatban sportolt, a szép időjárás is erőt adott nekik a nemes cél mellett, ami ezúttal is a fogyatékos személyekkel kapcsolatok negatív, téves előítéletek és sztereotípiák lerombolása volt – a szombati világnaphoz is kapcsolódóan.