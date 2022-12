A Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetségének halőrei általános ellenőrzést végeztek november közepén a K-VI csatornán, ahol egy horgász több szabályt is megszegett, emiatt a halőrök eljártak vele szemben – szúrta ki a Pecaverzum a szövetség beszámolóját.

A halőrök, mint minden szabálysértésnél, most is használtak testkamerát. A jegyzőkönyv felvételekor a horgász átadta az személyigazolványát, lakcímkártyáját és a halfogásra jogosító okmányait, amelyek nem az ő nevére szóltak. Az arcképes igazolványra azt lehetett mondani, hogy a jelenlévő személy van a képen. Ekkor a jegyzőkönyv elkészült, a szabálysértő alá is írta, a halfogásra jogosító okmányt pedig bevonták. Az intézkedés után mind a horgász, mind a halőrök távoztak a partról, részletezi a híradás az eset körülményeit.

A fent említett halőri páros következő héten Hajdúszovát térségében végzett ellenőrzéseket. A Kösely-átmetszés csatornán ismerős horgászt találtak. Az intézkedés megkezdésekor a testkamerák ismét működtek. Mint írják, ismét a K-VI csatornán eljárás alá vont személy horgászott. Az engedéllyel nem rendelkező horgászt újra igazoltatták:

átadta a személyigazolványát, és a halőrök megdöbbenésére ekkor magát már a korábbitól eltérő néven igazolta.

A Szövetség jelezte az esetet az illetékes hatóság felé, valamint kérte, vizsgálják meg, hogy más bűncselekmény történt-e.

Hiába tagadott a tilosban járó horgász

A közleményben egy másik esetről is beszámoltak. Mint írták, a Keleti-főcsatorna Tiszalöki osztó műtárgytól a Tiszavasvári 3631-es számú út Keleti-főcsatorna hídjáig kíméleti terület, itt horgászni tilos. Ezt a szabályt szegte meg az a horgász, akit a tiszavasvári mezőőrök tartottak vissza a halőrök megérkezéséig. A horgásztól többféle védekezés, tagadás is elhangzott, de a bizonyítékok egyértelműek voltak. A horgászt az esetet megelőzően a halőrök szóban is tájékoztatták a kíméleti terület határairól, és az arra vonatkozó szabályokról. Az engedélyét bevonták, valamint orvhalászat vétsége gyanújával a rendőrök előállították a Tiszavasvári Rendőrkapitányságra.