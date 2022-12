Már érezni a karácsonyi bejgli illatát, a karácsonyi zenéket is egyre hangosabban énekeljük és lassan a Jézuska is meghozza a feldíszített karácsonyfa alá a várva várt ajándékokat. Szombaton délelőtt még volt lehetőségünk egy utolsó bevásárló körútra, most azonban eljött az elcsendesülés, a család és a szeretet ünnepének megélése.

Ezúttal itt kíván biztonságban eltöltött boldog karácsonyt minden olvasójának a Hajdú-bihari Napló és a haon.hu szerkesztősége és valamennyi munkatársa.

Az alábbiakban összegyűjtöttünk egy kisokost az üzletek, a gyógyszertárak és benzinkutak nyitva tartásáról, emellett utánanéztünk az ügyeleti rendnek, illetve megtudtuk miként változik a tömegközeledés menetrendje.

Szerkesztőségünk tagjai is családi körben töltik az ünnepet, ezért némileg lelassul majd az év közben már jól megszokott pezsgés hírportálunkon. Ez nem azt jelenti, hogy ne szolgálnánk friss hírekkel olvasóink számára, hiszen ügyeletes hírszerkesztőink révén ezen időszak alatt is kiemelt figyelmet fordítunk a színvonalas tájékoztatásra.

Boltok, gyógyszertárak és benzinkutak

December 24-én, szombaton az üzletek legkésőbb 14 óráig tarthatnak nyitva, azonban egyes kisboltok, ahol az üzlet tulajdonosa áll a pult mögé, a karácsonyi ünnepek alatt is kint lesz a nyitva tábla. A belváros szívében a debreceni Nagypiac vasárnap és hétfőn zárva tart, leghamarabb kedden, 27-én várja újból a már szilveszterre készülőket. A benzinkutak munkaszüneti napokon, jelen esetben most karácsonykor is nyitva tartanak, így azon belül működő üzletekbe, aki elfelejtett valamit, még beszaladhat.

A gyógyszertárak körében sincs kivétel, ügyeleti rendben működnek december 25-én és 26-án. Debrecenben majdhogynem a Hajdú-bihari Napló székháza mögött, pontosabban Piac utca 16. szám alatt található patika nyitva lesz. A megyék nagyobb városainak ügyeleti gyógyszertárainak listáját megtalálhatjuk az alábbi linken. Az ünnepek alatt a lottózók bezárnak, csak az olyan benzinkutakon, dohányboltokban lehet majd feladni a szelvényeket, amik vasárnap, az az munkaszüneti napokon is nyitva tartanak.

A nemzeti dohányboltok közül igen csekély mennyiség fog kinyitni az ünnepek alatt, de az éjjel-nappali üzletek az elmúlt évek tapasztalati alapján nyitva tartanak majd a munkaszüneti napokon is.

Közlekedés és parkolás

A karácsonyi ünnepek és az iskolai téli szünet miatt az autóbuszok, a trolibuszok és a villamosok munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek. December 24-én a tömegközlekedési eszközök üzemkezdettől 16 óráig szabadnapi menetrend szerint közlekedtek, majd 16 és 21 óra között csak az 1-es és 2-es villamos, 3-as, 5-ös és 5A jelzésű trolibusz, valamint a 25-ös, 125-ös, 46E, 46EY és a 146-os autóbuszvonalakon indulnak járatok. Este 21 óra után valamennyi viszonylaton szünetel a közösségi közlekedés. Az Auchan vásárlói járat az ünnepnapokon nem, de az Airport 1-es reptéri járat egyedi menetrend szerint közlekedik. A DKV járatai december 27-től tanszünet, munkanapi menetrend szerint indulnak majd. További pontos karácsonyi menetrendet itt olvashatunk.

Karácsonykor, majd szilveszterkor és újévkor az átlagos hétvéginél jóval nagyobb utasforgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak a menetrendváltozásról. A MÁV-START vonatai karácsonykor, december 24-én a szombati, 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig a vasárnapra érvényes menetrend szerint közlekednek. A Volán autóbuszai is az ünnephez igazodnak: december 24-én szabadnap, míg 25-én és 26-án munkaszüneti napok szerint járnak a helyközi járatok.

A DV Parking Kft. arról tájékoztatta honlapján az autósokat, hogy a karácsonyi ünnepekhez igazodva december 24-én, a szombati parkolási rend van érvényben, 25-én és 26-án, viszont a felszíni várakozóhelyeken díjmentesen parkolhatnak az autósok a gépjárműveikkel. A mélygarázsokban az ünnepek alatt is fizetni kell a parkolásért.

Ügyelet

A debreceni felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyeleti ellátást az Országos Mentőszolgálat biztosítja a Debreceni Egyetem Klinikai Központ területén. A felnőtt alapellátási ügyelet a Sürgősségi Klinikán, a gyermekgyógyászati ügyeleti ellátást pedig a Gyermekgyógyászati Klinikán valósul meg, ami munkaszüneti és ünnepnapokon folyamatosan, napi 24 órában működik. Ha bármilyen ügyeleti ellátásra van szükségünk a +36 52 506 303 diszpécseri telefonszám éjjel-nappal hívható.

Háziorvosi ügyelet

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika – 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

Az ügyeleti ellátás: +36 52 506 303 telefonszámon érhető el

Házi gyermekorvosi ügyelet:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika - 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

Ügyeleti ellátás: +36 52 506 303 telefonszámon érhető el.

Traumatológiai ügyelet

DEKK Kenézy Gyula Campus a Bartók Béla út 2-26.

Telefon: +36 52/511–777 Információs vonal: +36 80 204 414

Fogorvosi ügyelet

Ünnepnapokon 7:30 - 13:30 között tart nyitva a Debrecenben a Rákóczi utca 7. szám. „B” jelű rendelőben. Az alábbi telefonszámon lehet őket elérni: +36 52 420 371 vagy +36 30 2717 600

Állatorvosi ügyelet

December 23. este hét órától egészen december 30-ig a Bartók Állatorvosi Rendelő lesz ügyeletben, ahol dr. Szűcs Zsolt Tamás nyújt ellátást. Telefonszáma: + 36/ 70 942 9930

Ünnepek idején körülöttünk minden a családról, a szeretteikről szól, ezért, ha e téren valaki fájdalmakkal vagy hiányokkal, veszteséggel küzd, az ebben a hónapban felerősödik. Van hová fordulni karácsonykor is.