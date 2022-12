Jótékonysági táncgálát rendez pénteken 18 órától a debreceni Harmónia-Dance Stylers csapata, melynek bevételével az "Együtt az Állatokért" Állatvédő Közhasznú Egyesület lakóit támogatják – tudatta portálunkkal a tánciskola.

A csapat most először szervezett hasonló gálát, az alkalomhoz pedig egy dalt és egy klipet is készítettek, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a felelős állattartás fontosságára.

A rendezvényt a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában tartják, további részletek a kapcsolódó Facebook-eseményben.