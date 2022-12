Zsuzsika néni Tégláson született földművelő-gazdálkodó családban, és nőtt fel 4 lánytestvérével együtt. Egész életében itt élt, 35 évig dolgozott a Hajdúsági Iparművekben, mint bérszámfejtő, innen ment nyugdíjba 35 évvel ezelőtt. Nagyon jó kapcsolata volt az emberekkel az évtizedek alatt, mindenkinek igyekezett segíteni, jó szándékkal a problémákat megoldani.

Zsuzsika néni szerint ez a hosszú élet titka: derű, optimizmus, erős akarat. A Hajdúságiban ismerkedtek meg a férjével, akivel 1956-ban kötöttek házasságot, sajnos azonban el is váltak. 1958-ban született meg Zsuzsika néni egyetlen fiúgyermeke, akit 43 évesen elvesztett a családja. Nehéz egy anyának az egyetlen gyermekét eltemetnie, de ezt a traumát is emberi tartással, erős akarattal feldolgozta, mint mindig, most is szembenézve a valósággal, megnyugodva az élet rendjében.

Két (lány)unokája és három dédunokája (két lány, egy fiú) van Zsuzsika néninek, a legfiatalabb, Mátyás két hónapos. Mátyás születése olyan erőt adott idén a dédinek, hogy a két agyvérzés után legyengülve a család már azt hitte, hogy elveszítik, azonban Zsuzsika néni annyira látni szerette volna, megélni, hogy fiú unokája születik, hogy mára szépen felépült, szellemileg friss, kártyázik a legidősebb dédivel, keresztrejtvényt fejt, tévézik, és elvégzi a kisebb házimunkákat: felmos, port töröl, hétvégén főz.

Mindig nagyon precíz és tiszta volt, és ma is az, a lakásában nem látni egy porszemet sem. A görögkatolikus egyház gondozónője minden hétköznap megy hozzá, emellett a családja Újfehértóról is jár hozzá, hétvégén mindig.

Zsuzsika nénit a mai napig sokan emlegetik, kérdeznek felőle, hiszen a sok segítségnyújtás és jószándék nem múlt el nyomtalanul. Zsuzsika néninek a munkája során nagyon sok elismerésben volt része, sok kitüntetést is kapott, azonban amire a legbüszkébb, az a kiváló munkájáért Göncz Árpád köztársasági elnöktől kapott kitüntetés.

Szeretettel gratulálunk, jó egészséget kívánunk!

KBÉ