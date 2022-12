A legutóbbi adatok alapján hazánkban a gyerekek 10-15 százaléka küzd valamilyen fejlődési zavarral vagy érzékszervi fogyatékossággal. Az érintett gyerekek 40 százaléka azonban nem kerül értő kezek közé, mert sok esetben nem ismerik fel a szülők vagy a bölcsődei, óvodai nevelők a tüneteket, illetve nem tudják, kihez lehet segítségért fordulni – olvasható az egyetemi hírportálon.

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar 2017 óta vesz részt a Gyermekút elnevezésű projektben, melynek célja olyan szakmai, módszertani anyagok kidolgozása, amely 25 sérültségi csoport szerint segít azonosítani az ilyen problémákkal küzdő gyerekeket.

- Karunk valamennyi szakja bekapcsolódott a munkába, melynek eredményeképpen több mint tíz szakmai anyag készült el a kora gyermekkori intervenció témakörében. Ezeket a komplex módszertani segédanyagokat már be is építettük a tananyagokba, hogy leendő szakembereink már ezzel a tudással felvértezve tudjanak segíteni az eltérő fejlődésű gyerekek nevelésében – hangsúlyozta Gortka-Rákó Erzsébet dékán azon a rendezvényen, melyen a szakmai anyagokat összegző könyveket mutatták be és adták át.

Forrás: unideb.hu

A kiadványok a Családbarát Magyarország Központ által működtetett Gyermekút Módszertani Központ programja keretében készültek el. A kötet csaknem 60 tevékenységet elemez az észleléstől a továbbküldési utak ismertetéséig.

A programot azzal a céllal indítottuk el öt évvel ezelőtt, hogy segítő kezet nyújtsunk a szülőknek és a szakembereknek az eltérő, megkésett fejlődésű kisgyermekek felismerésére. Továbbá serkentsünk az ágazati szakemberek együttműködését a témában különböző döntéshozói szinteken

– emelte ki a Gyermekút Módszertani Központ szakmai vezetője.

Kereki Judit hozzátette:

komoly áttörést ért el a központ azzal, hogy több mint 30 felsőoktatási intézményt sikerült bevonni a munkába, mely révén 88 módszertani anyagot dolgoztak ki, és csaknem 12 ezer szakembert képeztek ki.

A programban létrehozott úgynevezett komplex mozgó szolgáltatás segítségével pedig a hátrányos helyzetű családokban élő gyerekek is könnyebben ellátásba kerülhetnek.