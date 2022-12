Folytatódik a karácsonyi hangulat a debreceni belvárosban, vasárnap a második gyertya lángja is fellobbant a Debreceni Református Nagytemplomban. Oláh István lelkipásztor az egybegyűlteket köszöntve elmondta, nagy öröm számára, hogy az ünnepségnek gyülekezetük lelki otthona adhat helyet. Kiemelte, amikor azt halljuk, Nagytemplom, akkor úgy véli, nagyon sok minden eszünkbe jut: történelmi események, mint II. János Pál pápa 1991-es debreceni látogatása. – Számunkra azért fontos többek közt a Nagytemplom, mert ezek között a falak közt hétről hétre megkapjuk azt, amire szükségünk van: itt kapunk reménységet és találunk békességet. A lelkünkben dúló viharok ezen a helyen lecsendesednek, megtapasztaljuk azokat az értékeket, amelyekre mindannyiunknak szüksége van. Ezért is jöttünk most ide, hogy ezeket megkapjuk, de csak akkor történik ez meg, ha találkozunk Isten szeretetével – fogalmazott. Hozzátette:

azt kívánja, hogy advent második vasárnapján találkozzon mindenki Isten szeretetével.

Érkezik a láng a Nagytemplomba

Forrás: Molnár Péter

Forrás: Molnár Péter

Egyazon közösséghez tartozunk

Barcsa Lajos alpolgármester beszédében megjegyezte: múlt vasárnap otthonainkban és itt, a Nagytemplom előtt meggyújtottuk az első adventi gyertyát. – Van valami egészen varázslatos, semmivel össze nem téveszthető ereje ennek a közös együttlétnek. Amikor érezzük, hogy az adventtel a legszebb ünnepünkre készülünk fel. Az advent az eljövetel, a megérkezés, a boldog várakozás öröme: az Úr eljövetelét jelenti. Fohászkodunk az Úrhoz, hogy megadja nekünk mindazt, amire vágyunk. Megérkezni és türelemmel várakozni – mennyire egyszerűen tűnik mindezt kimondani. De milyen nehéz a gondokkal, feszültségekkel terhes világunkban megvalósítani – mondta. Hozzátette, olyannyira lefoglalnak bennünket a hétköznapi feladatok, kötelezettségek, a világnak való megfelelési vágy, hogy amikor lassítani kellene, szeretteink felé fordulni, csak nehezen vagyunk képesek a megállásra, odafigyelésre.

Karácsonykor keresztény világunk együtt ünnepel, szeretetét sokfelé szórja szét, így az egész földkerekséget áthatja. Milyen jó, hogy van ez az ünnep, hiszen ilyenkor kicsit jobbak és kedvesebbek vagyunk, jobban átérezzük: egy közösséghez tartozunk, egy család tagjai vagyunk

– osztotta meg adventi gondolatait Barcsa Lajos.

NE